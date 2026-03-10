Totálna nezodpovednosť! Opitý vodič narazil v Rybanoch do zábradlia mosta

RYBANY - Polícia obvinila 40-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič osobného auta v sobotu (7. 3.) v noci narazil v Rybanoch v okrese Bánovce nad Bebravou do zábradlia mosta, v dychu mu namerali alkohol. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Vodič viedol osobné motorové vozidlo v Rybanoch smerom na Borčany, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla, následne prešiel do protismeru a prednou časťou vozidla narazil do zábradlia mosta. Po náraze zostalo vozidlo nepojazdné stáť na moste, pričom pravé kolesá zostali na vozovke a ľavé viseli nad korytom potoka,“ opísali policajti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
2,5 promile alkoholu
Dychová skúška u vodiča podľa nich preukázala 2,5 promile alkoholu. Policajti mužovi na mieste zadržali vodičský preukaz, dopravnou nehodou vznikla na zábradlí mosta škoda vo výške 1500 eur. „Presné príčiny a okolnosti tejto nehody sú v štádiu objasňovania,“ ozrejmila polícia. Obvineného muža policajti zadržali, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho prepustili a bude stíhaný na slobode. „Spisový materiál polícia predložila prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby. O treste bude rozhodovať súd,“ doplnili policajti.