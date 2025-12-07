Ódor reaguje na útoky vlády za verejné financie: Cítim sa ako KÚZELNÍK! Spojí sa PS s ďalšou stranou?

BRATISSLAVA - Bývalý premiér úradníckej vlády a europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor sa v relácii Politika 24 ostro ohradil voči tvrdeniam súčasnej vlády, že jeho kabinet nesie zodpovednosť za stav verejných financií. Podľa neho ide o nezmyselné obviňovanie, ktoré má prekryť fakt, že dnešná vláda nedokáže prinášať výsledky.
Ódor v politickej diskusii Politika 24 poznamenal s iróniou, „cíti sa ako kúzelník“, keďže podľa vládnych predstaviteľov údajne dokázal za 5,5 mesiaca bez parlamentnej podpory „položiť krajinu“, zatiaľ čo oni sami už rok nie sú schopní nič zlepšiť a neustále sa len vyhovárajú.
Ódor pripomenul, že keď jeho kabinet riešil problémy s čerpaním eurofondov, namiesto verejného obviňovania jednoducho pracoval. Kritizoval súčasných ministrov, ktorí podľa neho pravidelne hľadajú vinníkov a nie riešenia. „Ľuďom je už trápne a nesympatické, keď niekto, kto je zodpovedný za rezort, len ukazuje prstom na predchodcov,“ povedal v relácii. Zároveň vyzval vládnych predstaviteľov, aby pomenovali tri konkrétne opatrenia, ktorými mala úradnícka vláda poškodiť verejné financie – no podľa neho po tejto otázke debata väčšinou končí. Dodal tiež, že minister financií Ladislav Kamenický s ním odmieta diskutovať.
archívne video
V súvislosti s verejným dlhom Ódor pripomenul, že jeho vláda zanechala rozpočet so štyrmi miliardami deficitu, kým súčasná vláda je už podľa neho na štrnástich. Tvrdí, že európski partneri sledujú Slovensko s rastúcou nedôverou, najmä pre chaos vo vedení štátu, sériu škandálov a narýchlo prijímané rozhodnutia, ktoré si následne vyžadujú niekoľkonásobné úpravy. „Keď robíte pomstu, nerobte ju narýchlo, lebo je to s chybami. Potom sa to mení na štyrikrát, aby to prešlo EÚ,“ dodal na margo aktuálnych legislatívnych procesov. Ako príklad pripomenul krok vlády, ktorá po pokute pre ministra vnútra narýchlo zrušila celý úrad.
Bývalý premiér zároveň odmietol obvinenia, podľa ktorých by europoslanci PS „donášali“ na Slovensko do Bruselu. Zdôraznil, že kontrolné právomoci má Európska komisia, kde Slovensko zastupuje Maroš Šefčovič, a nie Európsky parlament. Podľa Ódora sa doma politici venujú osobným vendetám, kým v Bruseli riešia to, ako posunúť ekonomiku dopredu.
Ódor o tom, či sa PS spojí s Maďarskou alianciou
V diskusii sa vyjadril aj k potenciálnej spolupráci Progresívneho Slovenska s Maďarskou alianciou, ktorá sa podľa neho stala zbytočne emotívnou témou. Upozornil však, že strana čelí aj vážnym právnym prekážkam, ktoré môžu ovplyvniť jej ďalší vývoj. Zároveň pripomenul, že voliči na juhu Slovenska sú dlhodobo ovplyvňovaní mediálnym prostredím z Maďarska. „Mnohí ľudia aj na juhu žijú v orbánovskej bubline, kde maďarské médiá nepúšťajú opozíciu,“ uviedol s tým, že veľa ukážu aj nadchádzajúce voľby v Maďarsku.
Formálnu ponuku spolupráce zo strany PS síce nevylúčil, no zdôraznil, že prípadné partnerstvo nemôže byť len taktickým krokom pre južné regióny, ale musí vychádzať z hodnotovej zhody. „Ak sa vieme dohodnúť na podstatných veciach, môže byť partnerom. Mali by sme urobiť kroky smerom k spolupráci, uvidíme, či sa to podarí alebo nie,“ povedal. Podľa Ódora má PS na juhu Slovenska priestor rásť, no rozhodnutia musia byť vecné, nie motivované krátkodobou politickou stratégiou. Dodal, že do najbližších parlamentných volieb zostávajú ešte dva roky, takže na diskusiu aj prípadné dohody je stále čas.