Europoslanci vyzvali na užšie vzťahy s Kanadou v oblasti bezpečnosti a obchodu

ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu vyzvali na prehĺbenie spolupráce medzi Európskou úniou a Kanadou v oblasti bezpečnosti a obchodu. Nezáväzné uznesenie podporilo 482 europoslancov, 108 bolo proti a 42 sa zdržalo hlasovania.
Europoslanci uviedli, že vzhľadom na súčasné turbulencie v medzinárodnom poriadku by mala EÚ posunúť strategické partnerstvo s Kanadou na vyššiu úroveň. Poukázali pritom na spoločné hodnoty a záujmy oboch strán.
Spolupráca proti bezpečnostným hrozbám
V rámci riešenia bezpečnostných hrozieb, medzi ktoré patrí ruská vojna proti Ukrajine, hybridné útoky, terorizmus či zahraničné zasahovanie, poslanci vyzvali na intenzívnejšiu spoluprácu. Upozornili aj na rastúcu asertivitu a ekonomický tlak zo strany Číny.
Zdôraznili potrebu plne realizovať bezpečnostné a obranné partnerstvo medzi Európskou úniou a Kanadou, ktoré má dopĺňať úsilie Severoatlantickej aliancie (NATO), prostredníctvom iniciatív, ako je únijný program SAFE.
Podpora suverenity Ukrajiny
Uznesenie zároveň vyzýva EÚ a Kanadu na posilnenie podpory suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, najmä prostredníctvom spolupráce v rámci skupiny G7 a takzvanej koalície ochotných. Europoslanci odporúčajú aj užšiu koordináciu sankcií a diplomatických krokov s cieľom ďalej izolovať Rusko.
Riešenie globálnych výziev a Číny
„Správa tiež vyzýva k užšej spolupráci pri riešení výziev, ktoré predstavuje Čína, vrátane západného Balkánu, k silnejšiemu angažovaniu sa v indicko-tichomorskom regióne a k spoločnému úsiliu o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom východe,“ uvádza sa v tlačovej správe EP.
Europoslanci ďalej zdôraznili význam obrany multilateralizmu a ochrany kľúčových medzinárodných inštitúcií, ako sú Organizácia Spojených národov, Medzinárodný trestný súd či Svetová obchodná organizácia.
Europarlament zároveň podporil Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA) medzi Európskou úniou a Kanadou a posilnenie energetickej spolupráce. Poslanci vyzvali desať členských štátov EÚ, ktoré dohodu ešte neratifikovali – napríklad Francúzsko, Maďarsko či Poľsko – aby tak urobili čo najskôr.