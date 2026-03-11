ŠTS sa neobráti v kauze Kuciak s prejudiciálnou otázkou na Súdny dvor EÚ

Marian Kočner (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
PEZINOK - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa neobráti na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou súvisiacou s prípustnosťou dôkazov extrahovaných zo zaistených mobilných telefónov. Predseda senátu Miroslav Mazúch o tom informoval na stredajšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Návrh na položenie prejudiciálnej otázky predniesol obhajca obžalovaného Mariána K. Marek Para. Súd už skôr rozhodol, že komunikáciu z aplikácie Threema pripustí ako dôkaz.
archívne video Advokát Marek Para o výsluchu jeho klienta Mariana Kočnera (Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh)
