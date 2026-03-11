Miliardy pre Ukrajinu v ohrození: Pomoc blokujú Slovensko a Maďarsko, EÚ chystá núdzový plán!

BRUSEL - Niektoré krajiny Európskej únie chcú aj napriek nesúhlasu Maďarska a Slovenska dodržať záväzok a poskytnúť Ukrajine v najbližších týždňoch úver, ktorý je zásadný pre prevádzku krajiny brániacej sa piatym rokom ruskej agresie. Napísal to dnes bruselský web Politico s odvolaním sa na dva diplomatické zdroje. Núdzový plán podľa nich spriadajú zástupcovia pobaltských a severských členov európskeho bloku.
Budapešť a Bratislava blokujú formálny súhlas s tým, aby EÚ poslala Ukrajine pôžičku 90 miliárd eur (2,2 bilióna korún), s ktorou vlani súhlasili všetci unijní lídri. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho slovenský kolega Robert Fico však teraz požadujú obnovenie tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu, ktorý podľa Kyjeva prerušilo poškodenie ropovodu Družba. Ďalší šéfovia únijných vlád sa podľa webu pokúsia dvojicu presvedčiť k zmene názoru budúci štvrtok na bruselskom summite. Ak by to však nevyšlo, vstúpi do hry núdzový plán.
Ten by mal podľa jedného zo zdrojov zabezpečiť Kyjevu dostatok zdrojov do polovice roka. Pobaltské a severské krajiny požičia Ukrajine až 30 miliárd eur formou bilaterálnych úverov, ktoré nevyžadujú schválenie EÚ. Nezávisle od tejto snahy sa chystá prispieť Holandsko, ktorého minister financií Eelco Heinen v utorok zverejnil plán, podľa ktorého bude jeho krajina Ukrajine pomáhať sumou 3,5 miliardy eur ročne do roku 2029.
Peniaze na fungovanie majú iba do konca marca
Kyjev predtým uvádzal, že má štát dostatok peňazí na fungovanie za vojnových podmienok iba do konca marca. Ukrajinské vyhliadky však na konci februára zlepšilo schválenie štvorročného úverového programu Medzinárodného menového fondu vo výške 8,1 miliardy dolárov (167 miliárd korún), z ktorého bude 1,5 miliardy dolárov vyplatených okamžite.
Ak by sa nepodarilo Orbána a Fica presvedčiť k súhlasu na summite, EÚ sa podľa diplomatov upiera k 12. aprílu, keď Maďari pôjdu voliť nový parlament. Orbán, ktorý hovorí o politicky motivovanom zadržiavaní dodávok ropy, postavil kampaň na protiúnijnej a protiukrajinskej rétorike. V prieskumoch však jeho Fidesz zaostáva za stranou Tisza opozičného vyzývateľa Pétera Magyara. EÚ aj Kyjev dúfajú, že v prípade svojho víťazstva nebude politik, ktorý sa k Rusku stavia kritickejšie ako Orbán, pôžičku blokovať. Ak by vyhral doterajší premiér, sadne Brusel na to, že po vyhrotenej kampani bude môcť zmierniť výpady proti Kyjevu a stiahne svoje veto, píše Politico.