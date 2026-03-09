Európska komisia opäť tvrdí, že štáty EÚ majú dostatočné zásoby ropy a plynu

BRUSEL - Hovorkyňa Európskej komisie (EK) v pondelok pred novinármi v Bruseli opäť uviedla, že členské štáty EÚ majú dostatočné zásoby ropy a plynu, a to aj napriek narušeniam dodávateľského reťazca spôsobeným vojnou na Blízkom východe. Hovorkyňa EK pre oblasť klímy, energetiky, dopravy a bývania Anna-Kaisa Itkonenová rovnaké posolstvo predstavila aj pred týždňom 2. marca.
„Oveľa menej nás znepokojuje bezpečnosť dodávok ako vysoké ceny energií,“ opísala situáciu Itkonenová. Pred novinármi akreditovanými v Bruseli spresnila, že členské štáty EÚ majú zásoby ropy alebo ich ekvivalent na pokrytie 90 dní spotreby a zatiaľ neexistujú žiadne známky núdze. Hovorkyňa zároveň potvrdila, že stiahnutie ropy z núdzových rezerv bude predmetom diskusie na pondelňajšom stretnutí skupiny najvyspelejších štátov G7.
Diskusia G7 o rope
Tlačová agentúra Bloomberg už predtým informovala, že ministri financií skupiny G7 majú v pondelok diskutovať o možnej koordinovanej akcii na uvoľnenie ropy zo strategických rezerv, pretože vojnové udalosti na Blízkom východe prerušili dodávky ropy cez tento región a spôsobili prudký nárast cien.
Francúzsko zvoláva stretnutie
Francúzsko, ktoré v súčasnosti predsedá skupine G7, vyzvalo na to, aby sa stretnutie konalo prostredníctvom videokonferencie v pondelok krátko poobede. Cieľom je „zhodnotiť situáciu v Perzskom zálive“. Francúzska vláda v oficiálnom vyhlásení zároveň uviedla, že sa zvažuje použitie strategických ropných rezerv.
Denník Financial Times v tejto súvislosti informoval, že Spojené štáty podporujú myšlienku koordinovaného uvoľnenia ropy zo strategických rezerv. Zdroje citované agentúrou Bloomberg pod rúškom anonymity uviedli, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Takáto akcia by mala byť koordinovaná s Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA) so sídlom v Paríži.
Bloomberg pripomenul, že koordinované akcie na odstránenie ropy zo strategických rezerv sa doteraz uskutočnili iba päťkrát, dvakrát v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Predtým sa strategické rezervy využívali po prerušení dodávok v Líbyi, po hurikáne Katrina a počas prvej vojny v Perzskom zálive.