86-ročný vodič mal neplatné doklady! VIDEO Polícia upozorňuje vodičov na kontrolu ich platnosti

BRATISLAVA - Policajti upozorňujú vodičov na kontrolu platnosti svojich dokladov. Pripomínajú, že vodiči nad 70 rokov musia pravidelne každých päť rokov absolvovať lekársku prehliadku. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Jednou z podmienok vedenia motorového vozidla je aj zdravotná spôsobilosť, ktorá sa posudzuje lekárskou prehliadkou, ktorej sú povinní sa podrobiť vodiči, ktorí dovŕšili 70 rokov veku pravidelne každých päť rokov,“ pripomenula Šimková v súvislosti s prípadom, ktorý riešili v utorok (3. 3.) policajti v Bratislave.
VIDEO
Na Šancovej ulici zastavili policajti auto
Na Šancovej ulici zastavili v utorok policajti auto, ktorého 86-ročný vodič mal neplatné doklady na vedenie vozidla. Uplynula mu platnosť vodičského preukazu a mal tiež neplatný doklad o zdravotnej spôsobilosti. „V tomto prípade mu bol hliadkou zadržaný vodičský preukaz, ďalšia jazda zakázaná a spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku,“ informovala hovorkyňa.