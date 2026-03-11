Orbán sa trasie od strachu: V predvolebných prieskumoch jasne vyhráva Magyar! Fidesz mení taktiku

BUDAPEŠŤ - Necelý mesiac pred parlamentnými voľbami v Maďarsku naznačuje nový prieskum výraznú zmenu politickej nálady. Strana Tisza Pétera Magyara má podľa aktuálnych čísel citeľný náskok pred vládnym Fideszom premiéra Viktora Orbána.
Prieskum naznačuje výrazný náskok opozície
Do parlamentných volieb v Maďarsku, ktoré sú naplánované na 12. apríla 2026, zostáva približne mesiac a najnovší prieskum naznačuje výraznú výhodu opozičnej strany Tisza.
Podľa marcového prieskumu agentúry 21 Research Center by Tisza získala 38 percent hlasov, zatiaľ čo vládny Fidesz Viktora Orbána by dosiahol približne 30 percent. Výsledky zverejnil spravodajský portál 24.hu.
Rozdiel je ešte výraznejší medzi voličmi, ktorí sú už rozhodnutí, komu odovzdajú hlas. V tejto skupine by Tisza získala 51 percent, zatiaľ čo Fidesz 41 percent.
Tisza by mohla mať väčšinu v parlamente
Ak by sa tieto čísla premietli do rozdelenia mandátov, opozičné hnutie by získalo 115 kresiel v 199-člennom parlamente, čo by znamenalo pohodlnú väčšinu.
Vládna strana Fidesz by podľa modelu obsadila 78 mandátov.
Do parlamentu by sa dostala ešte nacionalistická strana Naša vlasť, ktorá by získala približne šesť percent hlasov a obsadila by šesť kresiel.
Orbán mení taktiku kampane
Vládny Fidesz sa doteraz počas kampane spoliehal najmä na uzavreté podujatia v športových halách, kam privážal svojich podporovateľov organizovanou dopravou.
Premiér Viktor Orbán však teraz oznámil sériu verejných predvolebných mítingov priamo na námestiach v rôznych mestách krajiny.
Turné sa má začať 16. marca v Kaposvári na juhozápade Maďarska a skončiť 22. marca v Hódmezővásárhelyi pri srbskej hranici.
Počas kampane plánuje Orbán navštíviť aj mestá Eger, Dunaujváros, Szentendre a Miskolc. Voličov pozýva na stretnutia výzvou: „Čakáme všetkých, pre ktorých je dôležitý mier a bezpečnosť Maďarska.“
Médiá hovoria o zmene stratégie
Maďarské médiá upozorňujú, že Orbán sa verejným zhromaždeniam na námestiach v minulosti skôr vyhýbal. Podľa portálu Telex takýto typ kampane nepoužil ani pred parlamentnými voľbami v roku 2022.
„Zdá sa, že nastal čas to zmeniť. Mítingy sa budú konať najmä v mestách, kde bude mať Fidesz v aprílových voľbách najťažšiu pozíciu,“ uviedol portál.
Telex zároveň dodáva, že tento krok môže naznačovať snahu mobilizovať voličov pred záverom kampane.
Výsledok môžu ovplyvniť volebné obvody
Maďarský volebný systém má však svoje špecifiká. O konečnom rozdelení síl v parlamente často rozhodujú jednomandátové volebné obvody.
Práve v nich sa totiž rozdeľuje 106 z celkových 199 parlamentných kresiel, čo môže výsledok volieb výrazne ovplyvniť.