Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 12 vodičov pod vplyvom alkoholu

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo desať z nich, ďalší dvaja vodiči nafúkali nad jedno promile. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 11 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 27 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1781 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 53 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.