ŠIALENÁ jazda na Spiši! FOTO Tínedžer (14) šoféroval auto plné kamarátov, skončilo na streche! Vážne zranenia

BETLANOVCE - Šialená nočná jazda mladistvých v okrese Spišská Nová Ves skončila prevráteným autom a zranenými spolucestujúcimi. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti.
V piatok (6. 3.) večer krátko pred 22. hodinou došlo v obci Betlanovce k dopravnej nehode. "Podľa doterajších zistení mal osobné motorové vozidlo značky Peugeot 407 viesť len 14-ročný chlapec bez vodičského oprávnenia. Vozidlo smerovalo po miestnej komunikácii od ranča do centra obce. Jazdu však mladý nevodič nezvládol – neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam ani stavu vozovky, zišiel mimo cestu do odvodňovacieho kanála a vozidlo sa následne prevrátilo na strechu," priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Polícia ďalej informuje, že vo vozidle nesedel chlapec sám. Okrem nevodiča sa v aute nachádzali aj ďalší traja mladiství spolujazdci. Zatiaľ čo nevodič a jeden zo spolujazdcov vyviazli bez zranení, dve dievčatá sediace na zadných sedadlách utrpeli vážne zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Dychová skúška mladého nevodiča bola negatívna.
"Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti," uvádza Illésová.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby mali prehľad o tom, kde sa ich deti nachádzajú, s kým trávia čas a či nemajú prístup ku kľúčom od motorových vozidiel. Nezodpovedné správanie môže mať v priebehu niekoľkých sekúnd veľmi vážne následky. "Aj tento prípad ukazuje, že jedna neuvážená jazda môže zmeniť život viacerým ľuďom," upozorňuje polícia.
Polícia pripomína:
- nikdy nedovoľte deťom jazdiť na motorovom vozidle bez vodičského oprávnenia,
- kľúče od vozidiel ukladajte na bezpečné miesto,
- hovorte s deťmi o rizikách nezodpovednej jazdy a tlaku rovesníkov,
- vysvetlite im, že auto nie je hračka.