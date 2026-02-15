Akcia Truck and Bus: Polícia pri kontrole vodičov nákladných áut a autobusov odhalila viaceré priestupky

BRATISLAVA - Bratislavskí dopravní policajti sa v priebehu tohto týždňa vo zvýšenej miere zameriavajú na vodičov nákladných vozidiel a autobusov v rámci akcie z názvom „Truck and Bus“. Kontrola doposiaľ odhalila viaceré priestupky. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
V stredu (11. 2.) sa policajti zamerali na kontrolu dodržiavania zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok, a tiež kontrolu technického stavu vozidiel a dokladov vodičov autobusov na bratislavskej hlavnej autobusovej stanici. „Skontrolovaných bolo celkovo 38 vodičov autobusov, pričom všetky dychové skúšky skončili s negatívnym výsledkom a neboli odhalené ani iné priestupky,“ ozrejmili policajti.
Počas týždňa bola akcia vykonaná aj na diaľnici D4 pri odpočívadle Rovinka, kde policajti odhalili celkovo 53 priestupkov. Najviac, 27 vodičov, prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť a ďalších 13 nerešpektovalo dopravné značenie. Policajti taktiež v spolupráci s Inšpektorátom práce odhalili šesť priestupkov na úseku sociálnej legislatívy.
Malackí dopravní policajti sa v rámci akcie zamerali na vodičov jazdiacich predovšetkým v mestách Malacky, Stupava, a tiež na ceste II/503 a ceste I/2 v intraviláne obce Veľké Leváre. Doteraz odhalili 25 priestupkov rôzneho charakteru.