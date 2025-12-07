CHAOS v krajine: Skupina vojakov hlásila zvrhnutie prezidenta! Armáda však pokus O PUČ rázne zmarila

COTONOU - Skupina príslušníkov armády afrického štátu Benin v nedeľu oznámila, že zosadili prezidenta Patricea Talona a prevzali moc v krajine. Oznámili tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu vedie podplukovník Tigri Pascal, informovala britská stanica BBC.
Aktualizované 13:05 - Beninský minister vnútra Alassane Seidou v nedeľu vyhlásil, že armáda zmarila pokus o prevrat zo strany skupiny vojakov, ktorí tvrdili, že zosadili prezidenta Patricea Talona. „Malá skupina vojakov spustila vzburu s cieľom destabilizovať krajinu a jej inštitúcie,“ povedal Seidou podľa agentúry AFP. „Tvárou v tvár tejto situácii si beninské ozbrojené sily a ich velenie udržali kontrolu nad situáciou a pokus zmarili,“ dodal.
Prezident je podľa okolia v bezpečí
Ľudia z prezidentovho okolia však uviedli, že Talon je v bezpečí a armáda postupne preberá kontrolu nad situáciou, informovala agentúra AFP. „Toto je malá skupina ľudí, ktorí ovládajú iba televíziu. Regulárna armáda postupne preberá kontrolu. Mesto a krajina sú úplne bezpečné,“ uviedol prezidentov úrad pre AFP o skupine vojakov, ktorá sa označila za Vojenský výbor pre obnovu (CMR). Vládny vojenský zdroj potvrdil, že situácia je „pod kontrolou“ a že pučisti neobsadili „ani prezidentskú rezidenciu“, ani „prezidentský palác“. „Je len otázkou času, kedy sa všetko vráti do normálu,“ uistil zdroj.
Francúzsky denník Le Monde na svojom webe napísal, že prístupové cesty k budove štátnej televízie a prezidentskému palácu v nedeľu ráno blokovali vojaci. Prístup bol zakázaný do niektorých oblastí vrátane päťhviezdičkového hotela Sofitel a štvrtí s medzinárodnými inštitúciami. Na letisku v Cotonou však neboli žiadni vojaci a vo zvyšku mesta vládla obvyklá atmosféra.
Francúzska ambasáda vyzýva občanov, aby zostali doma
Francúzske veľvyslanectvo v príspevku na sieti X uviedlo, že „v Camp Guezo“ neďaleko oficiálnej rezidencie prezidenta v ekonomickom hlavnom meste bolo počuť streľbu. Ambasáda preto francúzskym občanom odporučila, aby z bezpečnostných dôvodov zostali doma. Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026.
Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva. Toto oznámenie CMR nasleduje po dvoch prevratoch na Madagaskare a v Guinei-Bissau v priebehu dvoch mesiacov. Benin hraničí na severe s Nigerom a Burkinou Faso, ktoré v nedávnej minulosti tiež zažili vojenské prevraty.