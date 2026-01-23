Piatok23. január 2026, meniny má Miloš, zajtra Timotej, Timon, Tímea

Tragédia vo Francúzsku! Po požití sušeného mlieka umreli dojčatá

BORDEAUX - Francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová v piatok ubezpečila spotrebiteľov, že z predaja boli stiahnuté všetky šarže dojčenského mlieka, ktoré mohli byť kontaminované toxínom cereulid spôsobujúcim hnačku a zvracanie. Zároveň sa vo Francúzsku začalo vyšetrovanie úmrtí dvoch dojčiat, ktoré údajne vypili potenciálne kontaminované sušené dojčenské mlieko. Informuje správa agentúry AFP.

Francúzski vyšetrovatelia skúmajú príčinu smrti dvoch detí, ktoré údajne konzumovali dojčenské mlieko od spoločnosti Nestlé. Tá 6. januára zo svojich predajní v niekoľkých európskych krajinách stiahla svoje výrobky tohto typu. Jedným z detí bolo iba dvojtýždňové novorodeniatko, ktoré zomrelo 8. januára v Bordeaux na juhozápade Francúzska po tom, čo pilo dojčenské mlieko zo stiahnutej šarže.

Druhé dieťa malo len 27 dní

Druhé dieťa, ktoré malo len 27 dní, zomrelo 23. decembra v meste Angers na západe krajiny, uviedla miestna prokuratúra. Matka tento týždeň kontaktovala úrady s tým, že jej dieťa tiež pilo mlieko značky Nestlé, ktoré bolo stiahnuté z obehu. Podľa francúzskych úradov v súčasnosti neexistuje žiadna preukázateľná súvislosť medzi výrobkami a úmrtiami týchto detí.

V tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy

Spoločnosť Nestlé v piatok agentúre AFP oznámila, že s francúzskymi úradmi bude spolupracovať pri vyšetrovaní. Dodala tiež, že v tejto fáze neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by spájali jej výrobky s úmrtím dojčiat. Francúzsky mliekarenský gigant Lactalis v stredu tiež oznámil, že z trhu vo Francúzsku a ďalších krajinách stiahne vybrané výrobky pre obavy, že obsahujú spomínaný toxín.

Mimo Francúzska sa medzi zasiahnutými krajinami spomínajú aj Austrália, Čile, Čína, Ekvádor, Gruzínsko, Grécko, Kolumbia, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Madagaskar, Mexiko, Peru, Španielsko, Taiwan, Uzbekistan či dokonca Česko, uviedol pre agentúru AFP hovorca spoločnosti Lactalis.

