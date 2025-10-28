Madagaskar má po zosadení prezidenta novú vládu: Ide prevažne o civilný kabinet

ANTANANARIVO - Armádou vedená vláda Madagaskaru, ktorá sa v októbri chopila moci, v utorok vymenovala nový kabinet zložený z prevažne civilných ministrov. Niektorí z nich sú podľa agentúry Reuters kritikmi zosadeného prezidenta Andryho Rajoelinu.
Armáda upevňuje moc
Vymenovanie ministrov je kľúčovým momentom v politickom chaose Madagaskaru, kde armáda upevňuje svoju moc a súčasne sa usiluje riešiť hospodárske ťažkosti a politické rozdelenie. Kabinet nového premiéra Herintsalama Rajaonariveloa tvorí 25 civilistov a štyria vojenskí alebo polovojenskí predstavitelia.
Ministerkou zahraničných vecí sa stala Christine Razanamahasoaová, ktorú minulý rok zbavila funkcie predsedníčky národného zhromaždenia strana exprezidenta. Na čele ministerstva spravodlivosti bude Fanirisoa Ernaivová, oponentka bývalej hlavy štátu žijúca v exile. Bezpečnostní predstavitelia povedú ministerstvá ozbrojených síl, verejnej bezpečnosti, územného plánovania a žandarmérie.
Nová vláda čelí kríze s vodou, elektrinou a ekonomikou
Úlohou vlády bude riešiť dlhodobý nedostatok elektrickej energie a vody, ktorý vyvolal protesty proti bývalému prezidentovi, ako aj širšie hospodárky výzvy.
Na Madagaskare sa 25. septembra začali protesty, ku ktorým sa pridali aj vzbúrení vojaci a bezpečnostné sily vrátane vojenskej jednotky CAPSAT. Vyzvali prezidenta a členov vlády, aby odstúpili zo svojich funkcií. Prezident po pretrvávajúcich protestoch odišiel z vlasti a rozpustil parlament. Dolná komora však odhlasovala návrh na ústavnú žalobu (impeachment) prezidenta Rajoelinu za „zanedbanie povinností“. Moc v krajine následne prebrala vojenská jednotka CAPSAT. Novým dočasným prezidentom ostrovného štátu sa stal armádny plukovník Michael Randrianirina. Randrianirina uviedol, že výbor pod vedením armády bude vládnuť až dva roky spolu s prechodnou vládou, kým nebudú zorganizované nové voľby.