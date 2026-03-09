Dvaja vojaci zahynuli pri havárii helikoptéry spôsobenej technickou poruchou

Ilustračnné foto (Zdroj: Getty Images)
ABÚ ZABÍ - Dvaja vojaci Spojených arabských emirátov (SAE) v pondelok zomreli pri havárii vrtuľníka, oznámilo miestne ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra AFP.
„Ministerstvo obrany oznamuje smrť dvoch príslušníkov ozbrojených síl po havárii vrtuľníka v dôsledku technickej poruchy, ku ktorej došlo v pondelok pri výkone ich štátnej služby,“ napísal rezort na sociálnej sieti X. SAE sú podobne ako i ďalšie krajiny Perzského zálivu terčom iránskych útokov od minulej soboty, kedy Spojené štáty a Izrael spustili zásahy proti Iránu.