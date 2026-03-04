Pri nehode vo Včelinciach sa zranila 28-ročná žena na kolobežke: Na mieste zasahoval vrtuľník

VČELINCE - V obci Včelince v okrese Rimavská Sobota došlo v utorok (3. 3.) k dopravnej nehode osobného auta a 28-ročnej ženy na kolobežke. Na mieste musel zasahovať aj záchranársky vrtuľník. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode vo Včelinciach došlo v utorok v popoludňajších hodinách. „Podľa predbežných informácií z miesta nehody mala 28-ročná žena jazdiaca na kolobežke vyjsť z vedľajšej cesty na hlavnú, pričom nedala prednosť v jazde osobnému autu a došlo k zrážke,“ priblížila polícia.
Žena na kolobežke pri náraze utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej letecký prevoz do nemocnice. „Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom ďalšieho objasňovania. Na mieste nehody bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy,“ dodala polícia.