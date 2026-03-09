António José Seguro sa ujal úradu: Sľúbil stabilitu a spoluprácu s vládou vo výzvach krajiny

LISABON - Funkcie prezidenta Portugalskej republiky sa v pondelok slávnostne ujal António José Seguro. Vo svojom inauguračnom prejave prisľúbil, že bude pracovať na stabilite vo svojej krajine, ktorá od roku 2022 zažila trojo volieb. Informovala o tom agentúra AFP.
Seguro v druhom kole volieb vo februári porazil svojho krajne pravicového súpera Andrého Venturu. Po oznámení výsledkov volieb Seguro, bývalý poslanec Európskeho parlamentu, vyhlásil, že chce byť „prezidentom všetkých občanov“.
Spolupráca s vládou
Pri svojom uvedení do úradu Seguro sľúbil, že bude spolupracovať s menšinovou pravicovou vládou. Vyjadril súčasne poľutovanie nad tým, že minulé vlády neboli schopné vládnuť až do konca svojho funkčného obdobia.
Postoj k vojne
Vyjadril sa aj k prebiehajúcej vojne na Blízkom a Strednom východe, keď uviedol, že „sila zákona bola nahradená mocou najsilnejšieho.“ Na rozdiel od prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý zastáva postoj, že Amerika musí byť na prvom mieste, Seguro vo svojom prejave vyzval nevzdávať sa multilateralizmu.
Popoludní sa nová hlava štátu stretne s 52 mladými ľuďmi, čo je symbolický počet reprezentujúci roky portugalskej demokracie, a večer odovzdá vyznamenanie svojmu predchodcovi v úrade. Seguro (63) nahradil v prezidentskej funkcii konzervatívca Marcela Rebela de Sousu, ktorý po dvoch päťročných funkčných obdobiach už nemohol kandidovať.