Lekár odhalil tajomstvo: TOTO je dôvod, prečo musíme ísť po jedle na toaletu

LONDÝN - Pocit nutkania na toaletu krátko po jedle zažil už takmer každý. Podľa lekára však nejde o znak, že jedlo prejde telom okamžite – dôvod je úplne iný.
Nie je to tým že jedlo prejde telom okamžite
Mnohí ľudia majú pocit, že musia ísť na toaletu hneď po jedle. Podľa lekára Josepha Salhaba to však zvyčajne neznamená problém so žalúdkom alebo trávením.
Vo videu na sociálnych sieťach vysvetlil, že jedlo sa v tele nepohybuje tak rýchlo, ako si mnohí myslia. Pocit potreby ísť na toaletu vzniká skôr vďaka signálom medzi žalúdkom, črevami a mozgom, píše Ladbible.
Tento jav sa nazýva gastrokolický reflex.
Ide o prirodzenú reakciu tela
Podľa britskej zdravotníckej služby NHS ide o prirodzený fyziologický proces.
Po jedle sa žalúdok roztiahne a vyšle signál do mozgu. Ten následne spustí reakciu v hrubom čreve, ktoré sa začne sťahovať, aby vytvorilo priestor pre ďalšie trávenie.
Práve preto môže človek krátko po jedle cítiť nutkanie ísť na toaletu.
Ráno je reflex najsilnejší
Lekári upozorňujú, že tento reflex býva najvýraznejší najmä ráno po raňajkách.
K pocitu nutkania môže prispieť aj káva alebo niektoré jedlá, ktoré stimulujú trávenie. Preto je bežné, že človek ide na toaletu krátko po raňajkách alebo po výdatnom jedle.
Kedy treba spozornieť
Odborníci zdôrazňujú, že pokiaľ stolica vyzerá normálne a človek nepociťuje bolesti či iné problémy, zvyčajne nejde o zdravotný problém.
Ak sa však objavia výrazné zmeny v stolici, bolesť brucha alebo dlhodobé tráviace ťažkosti, lekári odporúčajú vyhľadať odborníka.