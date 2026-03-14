Lekár odhalil tajomstvo: TOTO je dôvod, prečo musíme ísť po jedle na toaletu

LONDÝN - Pocit nutkania na toaletu krátko po jedle zažil už takmer každý. Podľa lekára však nejde o znak, že jedlo prejde telom okamžite – dôvod je úplne iný.

Nie je to tým že jedlo prejde telom okamžite

Mnohí ľudia majú pocit, že musia ísť na toaletu hneď po jedle. Podľa lekára Josepha Salhaba to však zvyčajne neznamená problém so žalúdkom alebo trávením.

Vo videu na sociálnych sieťach vysvetlil, že jedlo sa v tele nepohybuje tak rýchlo, ako si mnohí myslia. Pocit potreby ísť na toaletu vzniká skôr vďaka signálom medzi žalúdkom, črevami a mozgom, píše Ladbible.

Tento jav sa nazýva gastrokolický reflex.

Ide o prirodzenú reakciu tela

Podľa britskej zdravotníckej služby NHS ide o prirodzený fyziologický proces.

Po jedle sa žalúdok roztiahne a vyšle signál do mozgu. Ten následne spustí reakciu v hrubom čreve, ktoré sa začne sťahovať, aby vytvorilo priestor pre ďalšie trávenie.

Práve preto môže človek krátko po jedle cítiť nutkanie ísť na toaletu.

Ráno je reflex najsilnejší

Lekári upozorňujú, že tento reflex býva najvýraznejší najmä ráno po raňajkách.

K pocitu nutkania môže prispieť aj káva alebo niektoré jedlá, ktoré stimulujú trávenie. Preto je bežné, že človek ide na toaletu krátko po raňajkách alebo po výdatnom jedle.

Kedy treba spozornieť

Odborníci zdôrazňujú, že pokiaľ stolica vyzerá normálne a človek nepociťuje bolesti či iné problémy, zvyčajne nejde o zdravotný problém.

Ak sa však objavia výrazné zmeny v stolici, bolesť brucha alebo dlhodobé tráviace ťažkosti, lekári odporúčajú vyhľadať odborníka.

Súvisiace články

Lekári ostali v šoku:
Lekári ostali v šoku: Na dvere urgentu im zaklopal zúfalý kormorán, v zobáku im ukazoval TOTO!
Zaujímavosti
Hranolky a Cola na
Hranolky a Cola na bolesť hlavy? Lekár šokuje: Tento BIZARNÝ TRIK z internetu má vedecké vysvetlenie!
Zaujímavosti
Lekár varuje: Môžete cvičiť
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Zaujímavosti
Lekári jej tvrdili, že
Lekári jej tvrdili, že jej LEN píska v ušiach: Tehotná mama štyroch detí mala v hlave TICHÉHO ZABIJAKA!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Správy
Koleník sa neovládol! Takto sa predvádzal pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
Koleník sa neovládol! Takto sa predvádzal pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
Prominenti
Policajti chytili zlodeja ihneď po krádeži v potravinách v Košiciach
Policajti chytili zlodeja ihneď po krádeži v potravinách v Košiciach
Správy

Domáce správy

Pozor! Pokuta až 10
Pozor! Pokuta až 10 tisíc eur: Stačí, keď urobíme na prechádzke vec, o ktorej si myslíte, že je v POHODE
Domáce
Premiér Slovenskej republiky Robert
Spoločná právomoc v otázkach verejného zdravia patrí štátom EÚ, uviedol premiér Fico
Domáce
Hasiči zasahujú pri požiari
Horí les! VIDEO Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
Domáce
Mestská galéria v Rimavskej Sobote oslavuje 30 rokov – otvára veľkú výstavu regionálneho umenia
Mestská galéria v Rimavskej Sobote oslavuje 30 rokov – otvára veľkú výstavu regionálneho umenia
Banská Bystrica

Zahraničné

Lekár odhalil tajomstvo: TOTO
Lekár odhalil tajomstvo: TOTO je dôvod, prečo musíme ísť po jedle na toaletu
Zahraničné
Saunovanie má blahodárne účinky
Dráma v hoteli v známom letovisku: Žena sexuálne zaútočila v saune na mladého turistu
Zahraničné
Jozef Roháč.
Roháč sa priznal k ďalším bombovým útokom v Maďarsku! Tvrdí, že mali ovplyvniť voľby
Zahraničné
Európska únia vyradila zo
Európska únia vyradila zo sankčného zoznamu dve osoby: TIETO ostávajú
Zahraničné

Prominenti

Jakubiskova dávna láska: Nezvláda
Jakubiskova dávna láska: Nezvláda starnutie... Dlhé roky sa skrýva!
Osobnosti
Ján Kraus
Český moderátor Jan Kraus sebavedome: Vďaka mne spoznal svet Slovensko! O čom to hovorí?
Domáci prominenti
Brad Pitt
Zabudnuté lásky jednej krásky alebo... Ako sa slávna herečka vykašľala na Brada Pitta!
Zahraniční prominenti
Ján Dobrík v relácii
Ján Dobrík získal lukratívny flek: Pri výbere neohúril, TOTO zadrel na kastingu! Nikto ani nedýchal
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste to zvládli aj vy? Režisér filmov pre dospelých šokuje: TÚTO prácu zvládne len hŕstka mužov!
Zaujímavosti
Tento každodenný zvyk bol
Tento každodenný zvyk bol dlho považovaný za zdravý: Nové štúdie to popierajú, skoncujte s ním aj vy!
vysetrenie.sk
Bola 18 dní v
Bola 18 dní v kóme a tvrdí, že navštívila PEKLO: Ak uvidíte TÚTO postavu, ešte nie je koniec! Čo zažila na druhom svete?
Zaujímavosti
Vymenili prestíž za pokoj
Vymenili prestíž za pokoj v duši: Ak sa trápite v práci, TOTO sú povolania, v ktorých ľudia našli skutočné šťastie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Toto má byť nový konkurent Škody Octavia: Dacia predstavila model rodinného auta s prekvapivou cenovkou! (foto)
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)

Šport

Juraj Slafkovský vs. Macklin Celebrini: Online prenos zo zápasu Montreal – San Jose
Juraj Slafkovský vs. Macklin Celebrini: Online prenos zo zápasu Montreal – San Jose
NHL
ZPH 2026 Víťazná rozlúčka chlapcov spod Tatier: Slovensko oslavuje historicky najlepšie umiestnenie
ZPH 2026 Víťazná rozlúčka chlapcov spod Tatier: Slovensko oslavuje historicky najlepšie umiestnenie
Parašport
ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
Parašport
Martin Dúbravka vychytal ďalšie čisté konto: Arsenal udrel v závere, domáce zlyhanie Chelsea
Martin Dúbravka vychytal ďalšie čisté konto: Arsenal udrel v závere, domáce zlyhanie Chelsea
Premier League

Auto-moto

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Kariérny rast
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Prostredie práce
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Výber receptov
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia

Technológie

Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Veda a výskum
Posledné útoky iránskych dronov Shahed zvýšili dopyt po ukrajinskom „zabijakovi Shahedov“. Kyjev tieto interceptory zatiaľ neplánuje exportovať
Posledné útoky iránskych dronov Shahed zvýšili dopyt po ukrajinskom „zabijakovi Shahedov“. Kyjev tieto interceptory zatiaľ neplánuje exportovať
Správy
Málokto vie, čo všetko dokáže Ethernet port na počítači. Tento nenápadný konektor má viac využití, než si myslíš
Málokto vie, čo všetko dokáže Ethernet port na počítači. Tento nenápadný konektor má viac využití, než si myslíš
Návody
Čína práve schválila prvý mozgový implantát na bežné používanie. Ľuďom s ochrnutím môže vrátiť schopnosť pohybu
Čína práve schválila prvý mozgový implantát na bežné používanie. Ľuďom s ochrnutím môže vrátiť schopnosť pohybu
Správy

Bývanie

Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj

Pre kutilov

Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada

