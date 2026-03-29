ŠKANDÁL v nemocnici: Lekár mal sexuálne zneužívať pacientky pod narkózou, aj deti! Hrozné, čo mu našli doma

BREMERHAVEN - V Nemecku sa rozbieha jeden z najzávažnejších prípadov sexuálneho zneužívania v zdravotníctve za posledné roky. Anesteziológ, ktorý mal v roku 2025 pracovať v jednom z nemocničných zariadení v Bremerhavene, čelí obvineniam, že počas operácií vykonával sexuálne úkony na pacientkach v celkovej anestézii. Podľa súdnych spisov mala byť jednou z obetí aj sedemročná pacientka. Okrem toho je muž podozrivý z držby rozsiahleho množstva detskej pornografie.
Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo sa na políciu obrátila jeho kolegyňa, informuje nemecký regionálny denník Buten un binnen. V marci 2025 vypovedala, že viackrát videla, ako lekár počas operácií nevhodne a bezdôvodne dotýkal dievčat pod narkózou. Podľa jej slov si vyberal momenty, keď sa domnieval, že je pri pacientkach sám a nikto ho nepozoruje. Tvrdila, že dotyky trvali aj niekoľko minút a nemali žiadne medicínske opodstatnenie.
Po jej oznámení polícia prehľadala byt obvineného lekára. Podľa súdnych dokumentov našli vyšetrovatelia na rôznych dátových nosičoch viac ako 2 500 súborov s detskou pornografiou. Videá mali spolu viac ako 50 hodín a zachytávali nahé maloleté dievčatá aj závažné formy sexuálneho zneužívania. Vyšetrovanie zatiaľ nenašlo dôkazy o tom, že by lekár tieto materiály sám vytváral.
Lekár sa bráni
Obvinený muž podľa informácií médií popiera, že by sa dopustil trestných činov. K tomu, či pracoval v konkrétnom bremerhavenskom zariadení, sa zatiaľ nevyjadrila ani nemocnica, ani prokuratúra, ani zdravotnícke úrady.
Zdravotná autorita v Brémach však už podniká kroky na odobratie jeho lekárskej licencie. Lekár sa proti tomu bráni právnou cestou. Podľa súdnych spisov dal výpoveď v bremerhavenskej nemocnici, no úrady zatiaľ neuviedli, či je v súčasnosti zamestnaný v inom zdravotníckom zariadení.