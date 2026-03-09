ONLINE Veľký zvrat v Iráne: Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa stal syn Alího Chameneího!

TEHERÁN - Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa v nedeľu stal Modžtabá Chameneí. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel počas americko-izraelských útokov. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
7:55 Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v pondelok obvinila Izrael z nelegálneho použitia bieleho fosforu v civilistami obývaných oblastiach na juhu Libanonu. Došlo k tomu údajne 3. marca, deň po obnovení vojnového konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh, informovala v pondelok agentúra AP.
6:53 Libanonské militantné hnutie Hizballáh v pondelok vyhlásilo, že sa dostalo do ozbrojených potýčok s izraelskými silami, ktoré údajne vrtuľníkmi pristáli na východe Libanonu. Izraelská armáda podľa portálu Times of Israel uviedla, o týchto tvrdeniach Hizballáhu „nevie“. V pondelkovom vyhlásení Hizballáh uviedol, že zaznamenal „infiltráciu približne 15 izraelských nepriateľských vrtuľníkov“ zo sýrskej strany hranice vo východnom Libanone, v oblasti, kde má toto šiitské hnutie vplyv.
6:22 Pri útoku iránskeho dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpelo zranenia 32 civilistov, z toho štyria ľudia utrpeli ťažké zranenia. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na bahrajnské ministerstvo zdravotníctva. "Útok podniknutý iránskym dronom za úsvitu proti oblasti Sitra zranil 32 civilistov. Sú medzi nimi štyri prípady ťažko zranených, vrátane detí, ktoré vyžadovali operáciu," uviedlo ministerstvo.
6:21 Irán vypálil svoju prvú salvu striel na Izrael po zvolení nového najvyššieho duchovného vodcu, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu, ktorá na sociálnej sieti zverejnila zábery so strelou s nápisom odkazujúcim na nového vodcu. Zdravotníci v Izraeli následne informovali aj jednej ľahko zranenej žene. Táto salva bola "30. vlnou" iránskej operácie a "zamerala sa na americké teroristické základne v regióne a sionistické základne v severnom" Izraeli", uviedla štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na iránske revolučné gardy.
6:18 Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odsúdilo „ohavné“ útoky Iránu na svoje územie a ďalšie krajiny Perzského zálivu. Zároveň varovalo Teherán, že ak v nich bude pokračovať, stane sa „najväčším porazeným“ v prebiehajúcom konflikte. Informovala o tom agentúra AP. „Súčasné kroky Iránu voči našim krajinám nie sú prejavom rozvahy ani záujmu vyhnúť sa špirále eskalácie, v ktorej by bol Irán najväčším porazeným,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo.
Vybraný bol po starostlivom a komplexnom zvážení
Zhromaždenie znalcov v rozsiahlom vyhlásení citovanom iránskymi médiami uviedlo, že Chameneího druhorodený syn bol vybraný po starostlivom a komplexnom zvážení na základe „rozhodujúceho hlasovania“. Vyzvalo tiež Iráncov, „najmä elity a intelektuálov zo seminárov a univerzít“, aby prisahali vernosť vedeniu krajiny a zachovali jednotu. Alí Chameneí bol zabitý 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Najvyšším duchovným vodcom bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.
O 56-ročnom Modžtabovi Chameneím sa vie len málo. Nikdy nezastával funkciu vo vláde. Držal v ústraní, zriedkakedy sa objavil na verejnosti alebo sa na piatkových modlitbách. Je to nekompromisný konzervatívec, ktorý počas iránsko-irackej vojny (1980 – 1988) slúžil v Revolučných gardách. Je spájaný s násilným potlačením protestov v Iráne.
V Iráne je málo známy
Jeho pôsobenie v Revolučných gardách mu pomohlo vybudovať si kontakty s vplyvnými osobami, ktoré v súčasnosti zastávajú v Iráne vysoké pozície. Práve Revolučné gardy bezprostredne po jeho zvolení deklarovali vernosť poslušnosť“ Modžtabovi Chameneímu. Chameneího syn podľa televízie Sky News údajne vlastní nehnuteľnosti po celom svete vrátane Londýna. Na rozdiel od svojho otca, ktorý bol známym intelektuálom a obratným rečníkom ešte predtým, ako sa stal najvyšším duchovným vodcom, Modžtabá Chameneí je v Iráne málo známy. V hierarchii iránskych duchovných pôsobil na strednej úrovni.
Najvyšší duchovný vodca v Iráne v konečnom dôsledku určuje strategické smerovanie štátu. Je vrchným veliteľom ozbrojených síl, obsadzuje kľúčové posty v súdnictve a armáde a dohliada na vplyvné štátne orgány. Nemá žiadne pevne stanovené funkčné obdobie. Americký prezident Donald Trump po spustení útokov na Irán opakovane vyhlásil, že sa chce podieľať na výbere jeho nového duchovného vodcu. Syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího označil v stredu za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú“ voľbu. „Chceme niečo, čo prinesie Iránu harmóniu a mier,“ vyhlásil Trump. V rozhovore pre televíziu ABC News povedal, že ak ho vyberú, „dlho vo funkcii nezostane“.