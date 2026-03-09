Libanon pre vojnu odkladá voľby: Parlament si predĺžil mandát o ďalšie dva roky

BEJRÚT - Libanonský parlament v pondelok odložil parlamentné voľby plánované na máj o ďalšie dva roky a zároveň predĺžil mandát súčasných poslancov. Za odklad volieb hlasovalo 76 poslancov, proti ich bolo 41 a štyria sa zdržali. Predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí uviedol ako dôvod odkladu prebiehajúcu vojnu medzi Izraelom a libanonským proiránskym šiitským hnutím Hizballáh. Podľa libanonských predstaviteľov by za takýchto okolností bolo ťažké zabezpečiť organizáciu volieb a bezpečnosť voličov, uviedla agentúra AFP.
Ako informovala agentúra Reuters, odklad vyvolal politické spory a kritiku opozície, ktorá tvrdí, že predĺženie mandátu poslancov môže oslabiť legitimitu politického systému a oddialiť potrebné reformy. Na zasadnutí parlamentu sa zúčastnili aj poslanci strany Hizballáh. Schôdza sa konala v čase, keď izraelská armáda podnikala ďalšie útoky na južných predmestiach Bejrútu. Okrem toho Izrael pokračuje aj v útokoch na bašty Hizballáhu v južnom Libanone a v údolí Bikáa.
Parlamentné voľby sa v Libanone mali konať 10. mája. Voliť sa malo všetkých 128 poslancov parlamentu. Mandát parlamentu v Libanone trvá štandardne štyri roky, no v minulosti už bol niekoľkokrát predĺžený.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny, keď sa hnutie Hizballáh zapojilo do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Izraelská armáda reagovala útokmi na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu. Ničí tam sklady a základne Hizballáhu, ktorý dlhodobo finančne, zbraňami a výcvikom podporoval Irán.