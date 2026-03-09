MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj bije na poplach: Vojna na Blízkom východe môže oslabiť podporu pre Ukrajinu!

KYJEV - Dlhšie trvanie konfliktu na Blízkom východe môže viesť k zníženiu podpory pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom, varoval dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko podľa neho pomáha iránskemu režimu, za dobrú správu označil fakt, že Moskva zrejme nie je schopná poskytnúť Teheránu strely a niektoré ďalšie zbrane, ktoré sama používa pri útokoch na Ukrajinu.
6:09 Európa zvýšila dovoz zbraní v rokoch 2021 - 2025 o 210 percent, čím sa stala ich najväčším importérom na svete. Ukrajina je najväčším individuálnym dovozcom zbraní, zatiaľ čo USA si ďalej upevnili svoju pozíciu popredného vývozcu zbraní a vývoz z Ruska prudko klesol. Uvádza sa to v správe, ktorú v pondelok zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI). Informuje o tom agentúra APA a DPA.
"Pozornosť sa presunula na Blízky východ. Dúfam, že táto vojna nebude dlhá nielen preto, že sa obávam o Ukrajinu, ale aj kvôli tomu, že každý stratený ľudský život je tragédia," uviedol Zelenskyj v príspevku na sieti X. Ukrajinský prezident tiež upozornil, že ak sa nepodarí dojednať mierovú dohodu či prímerie na začiatku vojny, hrozí, že sa konflikt predĺži. "To určite ovplyvní situáciu na Ukrajine. Menšia pozornosť znamená menšiu podporu. A menšia podpora znamená menej protivzdušnej obrany," uviedol prezident.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala údermi Spojených štátov a Izraela na Irán v sobotu 28. februára, keď bol zabitý aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Napadnutá krajina potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
V súvislosti s konfliktom na Blízkom východe prisľúbil Kyjev, že do oblasti vyšle na žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinských odborníkov na boj s dronmi. Podľa agentúry AFP Kyjev dúfa, že za svoju pomoc proti iránskym dronom získa americké rakety Patriot pre svoju protivzdušnú obranu. Ukrajina sa už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. Súčasťou bojov sú dronové a raketové útoky oboch strán.