Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Ranné počasie môže potrápiť vodičov! Hmla zníži dohľadnosť na desiatky metrov

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vo viacerých častiach Slovenska sa môže vo štvrtok doobeda vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornil na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 9.30 h.

Výstraha pred hmlou platí pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja, ako aj pre okresy Bratislava, Malacky, Gelnica, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad.

Ranné počasie môže potrápiť
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: shmu.sk)

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.

Viac o téme: PočasieHmlaVýstrahaShmúDohľadnosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Thermometer Sun 40 Degres.
Meteorologická zima finišuje: Nadpriemerné teploty a prekonané rekordy!
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú pred víchricou: Na hrebeňoch Tatier môže vietor dosiahnuť až 160 km/h
Domáce
FOTO Platia výstrahy: V TÝCHTO
Platia výstrahy: V TÝCHTO okresoch treba počítať so silnejším vetrom na horách
Domáce
Vodiči, spozornite! Mnohé časti
Vodiči, spozornite! Mnohé časti Slovenska potrápia snehové jazyky a záveje
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Ranné počasie môže potrápiť
Ranné počasie môže potrápiť vodičov! Hmla zníži dohľadnosť na desiatky metrov
Domáce
PRIESKUM Slováci vážne uvažujú
PRIESKUM Slováci vážne uvažujú o odchode z krajiny: Generačný ZLOM, tí najmladší prehovorili jednoznačne!
Domáce
AKTUÁLNE: Vyšetrovateľ navrhol väzbu
AKTUÁLNE: Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre Jána Čurillu a Pavla Ďurku!
Domáce
Košický kraj spúšťa Putovnú knižnicu: Nové knihy a podpora aj pre najmenšie obce
Košický kraj spúšťa Putovnú knižnicu: Nové knihy a podpora aj pre najmenšie obce
Košice

Zahraničné

Magnus Brunner
Európska komisia reaguje na konflikt na Blízkom východe: Masová migrácia do Európy vraj nehrozí
Zahraničné
Dym zahalil ulicu po
Izrael opäť pod paľbou: Rakety z Iránu a Libanonu spustili sirény po celej krajine
Zahraničné
Brazília ratifikovala obchodnú dohodu
Brazília ratifikovala obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a krajinami Mercosur
Zahraničné
Silná explózia ropného tankera
Silná explózia ropného tankera pri Kuvajte: Hlásia únik ropy do mora
Zahraničné

Prominenti

Teyana Taylor
Herecká hviezda v odvážnych šatách: Všetkým ukazovala PRSIA!
Zahraniční prominenti
Snowborďáci
Vondráčková o nakrúcaní obľúbeného filmu: Opití kolegovia, drogy na pľaci a extrémne mrazy!
Domáci prominenti
Český herec sa odstrihol
Český herec sa odstrihol od rodiny: Tvrdé slová dcéry!
Osobnosti
Martina Schindlerová
Martina Schindlerová stráca OSTYCH: Sexi ako nikdy predtým a tajomstvo jej kriviek!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Revolúcia v onkológii: Nový
Revolúcia v onkológii: Nový liek na rakovinu prostaty ničí nádory bez straty erekcie a ťažkých vedľajších účinkov!
Zaujímavosti
Päť minút navyše vďaka
Päť minút navyše vďaka jedinej zmene: Vedci odhalili TRIK, ktorý V POSTELI funguje lepšie než akékoľvek cvičenie!
Zaujímavosti
Lieky na chudnutie typu
Lieky na chudnutie typu Ozempic: Skvelé výsledky, ALE vážne otázky
vysetrenie.sk
Vypil TRI litre VODKY
Vypil TRI litre VODKY denne a vyzeral ako postavička zo Simpsonovcov: Sean prežil vlastnú SMRŤ, dnes ho nespoznáte!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Konsolidácia naruby? Príjmy štátu klesajú, kým výdavky rastú dvojciferným tempom!
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne
Drahšie tankovanie na obzore: Prečo vás nová cena ropy dobehne pri pokladni už o dva týždne

Šport

VIDEO Kľúčová výhra vo vrecku, slovenská hviezda v Česku zažiarila: Super vec a čerešnička na torte
VIDEO Kľúčová výhra vo vrecku, slovenská hviezda v Česku zažiarila: Super vec a čerešnička na torte
Tipsport ELH
Český tréner si tajne nahrával hráčky v šatniach a sprchách, asociácia žiada doživotný dištanc
Český tréner si tajne nahrával hráčky v šatniach a sprchách, asociácia žiada doživotný dištanc
Ženský futbal
Nová sezóna, nové pravidlá, obrovské očakávania: Čakaniu je koniec, červené svetlá zhasnú už túto nedeľu
Nová sezóna, nové pravidlá, obrovské očakávania: Čakaniu je koniec, červené svetlá zhasnú už túto nedeľu
Formula 1
Košice pokračujú vo famóznej forme: Dunajská Streda v boji o semifinále schytala poriadny debakel
Košice pokračujú vo famóznej forme: Dunajská Streda v boji o semifinále schytala poriadny debakel
Slovnaft Cup

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Domáce
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Firmy zúfalo hľadajú ľudí: Tieto pracovné pozície na Slovensku sú dnes najžiadanejšie
Získaj prácu

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Šťavnaté kuracie na prírodno v horčicovej omáčke
Kuracie prsia
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Kysnutý makový závin, ktorý nepraskne? Skúste tento trik
Rady a tipy

Technológie

Nová americká raketa má umlčať radary na zemi aj vo vzduchu. AWACS už nemajú istotu bezpečia
Nová americká raketa má umlčať radary na zemi aj vo vzduchu. AWACS už nemajú istotu bezpečia
Armádne technológie
Hackeri našli nový spôsob, ako ovládnuť tvoj počítač: Najprv spam zaplaví schránku, potom príde telefonát z IT podpory
Hackeri našli nový spôsob, ako ovládnuť tvoj počítač: Najprv spam zaplaví schránku, potom príde telefonát z IT podpory
Bezpečnosť
USA zasiahlo Irán ich vlastnou zbraňou: Americký dron LUCAS sa nápadne podobá na iránske Shahedy, no je lepší
USA zasiahlo Irán ich vlastnou zbraňou: Americký dron LUCAS sa nápadne podobá na iránske Shahedy, no je lepší
Armádne technológie
Windows 11 mení ikonku batérie na paneli úloh. Microsoft potvrdil, že farebný indikátor prichádza na ďalšie počítače
Windows 11 mení ikonku batérie na paneli úloh. Microsoft potvrdil, že farebný indikátor prichádza na ďalšie počítače
Windows

Bývanie

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Pre kutilov

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna z našich najkrajších herečiek Kristína Svarinská našla toho pravého: Po boku mladšieho tanečníka prežíva životné šťastie
Slovenské celebrity
Jedna z našich najkrajších herečiek Kristína Svarinská našla toho pravého: Po boku mladšieho tanečníka prežíva životné šťastie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM Slováci vážne uvažujú
Domáce
PRIESKUM Slováci vážne uvažujú o odchode z krajiny: Generačný ZLOM, tí najmladší prehovorili jednoznačne!
AKTUÁLNE: Vyšetrovateľ navrhol väzbu
Domáce
AKTUÁLNE: Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre Jána Čurillu a Pavla Ďurku!
HANBA na Kube: Skupina
Zahraničné
HANBA na Kube: Skupina Slovákov ukradla historické artefakty z luxusnej vily! Pobúrený majiteľ, TAKTO to odôvodnili
Dym stúpa po izraelskom
Zahraničné
MIMORIADNE Noc plná výbuchov v Bejrúte a Jeruzaleme: Senát podržal Trumpa, vojna pokračuje! Kanada zvažuje zásah

Ďalšie zo Zoznamu