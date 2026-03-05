Ranné počasie môže potrápiť vodičov! Hmla zníži dohľadnosť na desiatky metrov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo viacerých častiach Slovenska sa môže vo štvrtok doobeda vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornil na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 9.30 h.
Výstraha pred hmlou platí pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja, ako aj pre okresy Bratislava, Malacky, Gelnica, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňujú meteorológovia.