Horor v zoo: Dievčatko napadli levy! VIDEO Ošetrovateľ sa o neho so šelmami preťahoval

PEKING - Šokujúci moment v zoologickej záhrade v čínskom Kuang-tungu vystrašil návštevníkov. Desaťročné dievča sa pri kŕmení zvierat dostalo príliš blízko k výbehu levov a jedna zo šeliem ju strhla k zemi. Dramatickú situáciu zachránil ošetrovateľ.
Dievča pustili tam, kam deti nemajú vstup
Incident sa odohral vo štvrtok v zoologickej záhrade Šan-tchou Čung-šan Park Zoo v čínskej provincii Kuang-tung.
Ošetrovateľ tam dovolil desaťročnému dievčaťu vstúpiť do priestoru určeného na kŕmenie levov, hoci pravidlá zvyčajne deťom takýto vstup zakazujú. O udalosti informoval denník New York Post.
Práve toto rozhodnutie sa napokon takmer skončilo tragédiou.
Levica strhla dievča k zemi
Zverejnené zábery zachytávajú okamih, keď dievča s potravou pre šelmy pristúpi až k samotným mrežiam výbehu.
V tej chvíli jedna z levíc prestrčí cez mreže prednú labu, zachytí dievča pazúrmi za nohavice a prudko ho stiahne na zem. Dievča začne kričať a ošetrovateľ sa ho snaží od zvieraťa odtiahnuť.
Do útoku sa zapojil aj lev
Napätie ešte viac vzrástlo, keď sa k levici pridal aj leví samec, ktorý sa po dievčati natiahol cez mreže.
Ošetrovateľ napokon šelmy zahnal kovovou tyčou. Po niekoľkých dramatických sekundách sa mu podarilo dievča vytiahnuť z dosahu zvierat.
Dievča vyviazlo len s ľahkým zranením
Dievča po incidente previezli do miestnej nemocnice, kde lekári ošetrili drobné poranenie na nohe. Preventívne dostalo aj vakcínu proti besnote.
Ako uvádza portál Asia One, ešte v ten istý večer ju lekári prepustili domov.
Zoo prijala okamžité opatrenia
Ošetrovateľ, ktorý umožnil dievčaťu vstúpiť do zakázanej zóny, bol po incidente postavený mimo služby. Zoologická záhrada zároveň dočasne zatvorila svoje brány, aby preskúmala okolnosti celej udalosti a prijala bezpečnostné opatrenia.