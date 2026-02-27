Šokujúce VIDEO! Policajti objavili v pivnici 56 tínedžerov: Ich čudné správanie objasnili až minúty po zásahu

IOWA - Polícia v americkom štáte Iowa ešte v živote nezažila prípad, ktorý odhalila počas jedného z policajných zásahov. V pivnici domu našli muži zákona desiatky mladíkov priviazaných o nosné stĺpy. Ako neskôr vysokoškoláci objasnili, nešlo o žiadny únos.
Policajné zložky z Iowy sa stali svedkami toho, čo hraničí so psychopatiou. V suteréne našli mnoho mladých študentov. Pri pohľade na ich nemé tváre, na ktoré svietili s baterkami, vyzerala celá scéna ako z hororu. Nenatáčal sa tam ale žiadny film. Bolo to odhalenie prípadu, ktorý sa opakuje pravidelne každý rok.
Ako scéna z hororu
Podľa Iowa City Press-Citizen reagovali hasiči a policajti na požiarny poplach, ktorý sa spustil v jednej z budov Iowskej univerzity. Nikto z nich ale nerátal s tým, čo uvidia na mieste. Pripnutá bezpečnostná kamera na uniforme jedného z policajtov odhaľuje, že pivnici stálo opretých o múry a bez jediného slova až 56 študentov. Video sa začalo rýchlosťou blesku šíriť po sociálnych sieťach.
Nič nebolo hrané a išlo o skutočný prípad. Policajti si v prvom momente mysleli, že ide o veľký únos a pripravovali s mladíkov zachrániť. Niektorí tam stáli nahí do pol pása a akoby natretí hnedou, červenou a bielou farbou. Niektorí mali zaviazané oči. Keď sa ich policajti pýtali, ako sa to stalo, nikto spočiatku neodpovedal.
Napokon jeden z mužov zákona prehovoril: "Toto končí chlapci. Je tu polícia. Kto je za toto zodpovedný?"
Rituál pre vstup do bratstva
Až pred budovou univerzity sa policajti dozvedeli, že išlo o pravidelný rituál pre nováčikov, ktorý chceli vstúpiť do bratstva. Všetko sa im snažil vysvetliť prezident bratstva Alpha Delta Phi. "Išlo o prípravný rituál pre zasvätenie. Nováčikom zaviažeme oči a robíme si z nich srandu."
Policajti to však ako srandu nevideli. "Reagovali sme na spustenie alarmu a po príchode na miesto sme sa snažili dostať von všetky osoby. Máme tomu ale rozumieť tak, že ste sa odmietali evakuovať?" dodala polícia s tým, že riskovali životy mladých ľudí.
Trest od vedenia univerzity
Po prevalení tohto škandálu sa vedenie Iowskej univerzity vyjadrilo, že v ich radoch nie je miesto na obťažovanie a šikanu. Okrem toho objasnila, že video, ktoré bolo zverejnené len nedávno, pochádza ešte z roku 2024. "Netolerujeme takéto správanie a to nielen v priestoroch univerzity, ale ani mimo nej." Bratstvo Alpha Delta Phi dostalo minulý rok zákaz činnosti, pričom najskôr môže požiadať o obnovenie až v lete 2029. Nikto z členov bratstva neskončil za mrežami.