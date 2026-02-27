Slovensko podporuje rozširovanie EÚ: Raši to zdôraznil na rokovaní v Budapešti

BUDAPEŠŤ - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši sa v piatok v Budapešti zúčastnil na rokovaní o stave rozširovania Európskej únie v regióne juhovýchodnej Európy a hospodárskom a investičnom pláne pre západný Balkán. Toto rokovanie sa konalo v rámci Konferencie predsedov parlamentov krajín juhovýchodnej Európy v rozšírenom formáte. Raši na sociálnych sieťach uviedol, že Slovensko dlhodobo podporuje európsku perspektívu tohto regiónu.
„Slovenská republika vníma rozširovanie ako kľúčový proces, ktorý má prostredníctvom transformácie zabezpečiť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu nielen regiónu z kandidátskych krajín, ale aj celej Európy,“ uviedol Raši.
Slovensko podľa príspevku NR SR na sociálnych sieťach potvrdilo dlhodobú podporu európskej perspektívy západného Balkánu, potrebu udržať rozširovanie vysoko v agende EÚ a význam postupnej integrácie, reforiem a konkrétnych výsledkov, ktoré zvyšujú dôveru investorov a posilňujú ekonomický rast celého regiónu.
Diskusia aj o spolupráci V4
Raši sa popri konferencii stretol aj so zástupcami slovenskej menšiny v Budapešti - parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom a predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou. Podľa slov predsedu NR SR si vypočul ich potreby a podnety a zo stretnutia odchádza s jasným cieľom, ktorým je „priniesť tieto informácie domov a hľadať konkrétne riešenia“.
Predseda NR SR sa počas svojej návštevy Maďarska vo štvrtok zúčastnil na rokovaniach s predstaviteľmi krajín Vyšehradskej skupiny, kde diskutovali o príspevkoch týchto krajín ku konkurencieschopnosti EÚ a o demografických výzvach v krajinách V4. Predstavitelia týchto krajín sa podľa Rašiho zhodujú na tom, že je potrebné využiť potenciál Vyšehradskej štvorky na trhu.