ŠKANDÁL v Česku: Viacerým ženám zo zahraničia robili NELEGÁLNE potraty!

BÍLOVEC - Českou republikou otriasa prípad nelegálnych potratov, ktoré si navyše dali robiť u miestnych lekárov ženy zo zahraničia. Za tento trestný čin hrozí odňatie slobody na 8 rokov.
Českí gynekológovia sa rozhodli pre nelegálny biznis, z ktorého napokon nič nebude. Okrem toho, že s najväčšou určitosťou prídu o licencie, hrozí im aj odňatie slobody na niekoľko rokov. Českí kriminalisti zadržali vo štvrtok 19. februára gynekológa Marka R., ktorý prevádzkuje ambulancie v Ostrave aj v Bílovci.
V Poľsku nelegálne, v ČR mali z toho biznis
Práve v druhej spomínanej klinike malo dôjsť k nelegálnym potratom u žien, ktoré nemali české občianstvo. Klinika v Bílovci sa špecializuje na tieto zákroky pre kohokoľvek. Problémom ale je, že v Poľsku sú zákony o potratoch prísnejšie.
"Gynekológia v Bílovci dlhodobo ponúkala poľským ženám potratové tabletky a lekárske zákroky cez sprostredkovateľa," uvádza česká polícia.
České orgány činné v trestnom konaní už obvinili 3 osoby vrátane gynekológa (62), ktorý potraty vykonával. "Lekári mali pôsobiť vo veľkom v rámci organizovanej zločineckej skupiny," doplnila Policie ČR.
Všetci traja lekári čelia trestu odňatia slobody na dobu 2 až 8 rokov. Dvaja sú stále na slobode. Vo väzbe je len spomínaný 62-ročný gynekológ. Obvinení môžu byť zodpovední za spoločné konanie zamerané na obchádzanie zákona a obohacovanie sa na úkor pacientov. Jeden bol dokonca obvinený zo zavádzania a zatajovania skutočností počas konzultácií s pacientkami.
Zákon v ČR
Na území Českej republiky je potrat legálny do 12. týždňa tehotenstva a len so súhlasom lekára, ktorý je povinný pacientku vopred informovať o možných následkoch. Zákrok by sa nemal vykonať, pokiaľ od posledného potratu neuplynulo aspoň 6 mesiacov. Po 12. týždni gravidity je potrat možný len s jasným stanovením lekárskej liečby.
Česká klinika v Bílovci prevádzkovala webovú stránku v poľskom jazyku a povzbudzovala pacientky, aby využívali jej služby.