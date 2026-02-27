Kováčika nezastavila ani iPhonová kauza: Huliak reaguje na zvolenie, toto bude KATASTROFA slovenského futbalu!

BRATISLAVA - Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik a reakcia na seba nenechala dlho čakať. Jeho hlavný kritik a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana Vidieka) sa nechal počuť, že za toto zvolenie sa raz bude môcť slovenská spoločnosť ironicky poďakovať. Slovenský futbal podľa neho čaká katastrofa.
VIDEO Rudolf Huliak reaguje na zvolenie Jána Kováčika do pozície prezidenta SFZ:
Delegáti piatkovej Konferencie SFZ ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie už piatykrát za sebou. Kováčik zastáva post prvého muža slovenského futbalu od konca septembra 2010. Jeho protikandidátmi boli Peter Palenčík a Martin Filipkov.
Vojna medzi Huliakom a šéfom SFZ Kováčikom sa vyostruje: Krik na tlačovke, nehrajme sa tu na piškvórky!
Až teraz sa začnú diať veci, varuje Huliak a sarkasticky sa poďakoval delegátom
Po týchto výsledkoch nemohol ostať ticho ani minister Rudolf Huliak, ktorý má vážne výhrady voči spôsobu, akým Kováčik SFZ viedol. Vyústilo to až do popisovania tzv. "iPhonovej kauzy". "Dnešná voľba prezidenta Slovenského futbalového zväzu je katastrofou slovenského futbalu. V najbližších mesiacoch sa ukáže v plnej svojej nahote, kam dostal slovenský futbal Ján Kováčik," začal zostra Huliak a pokračoval.
"A potom sa budeme môcť poďakovať všetkým delegátom, ktorí mu dnes v tajnej voľbe dali svoj hlas. Ďakujeme vám veľmi pekne," zakončil ironicky minister.
Kde prebiehala voľba?
Kováčik je tretí prezident SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi. Konferencia je najvyšší zastupiteľský orgán SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR. V bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton sa na nej zúčastnilo všetkých 87 delegátov s právom hlasovať.
Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal, Úniu ligových klubov (ÚLK) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov. Hlasovalo sa tajne, na zvolenie stačila nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Kováčik ich dostal 57, za Palenčíka hlasovalo 29 delegátov. Filipkov nedostal žiadny hlas, jeden hlas bol neplatný.