STRAŠNÁ NEHODA Auto sa po zrážke na križovatke zrútilo do rieky! Matku s dcérou delili od smrti sekundy

AMASYA – Severnej časti Turecka došlo k veľkej dopravnej nehode. Osobné vozidlo prechádzalo po moste, keď sa náhle zrútilo do rieky. Vnútri sa nachádzali matka vodička a jej dcéra. Miestni zavolali na pomoc záchranárov, no tí bojovali o čas.
Dopravná nehoda v Amasyi sa odohrala 26. februára počas ranných hodín. Osobné vozidlo, ktoré šoférovala matka Nehir Kamişliová sa zrútilo z mosta Künç do rieky Yeşilırmak. V čase nehody bola v aute aj jej dcéra Hanife. Informuje o tom Milliyet.
Havária na križovatke a pád do rieky
K nehode došlo na neďalekej križovatke blízko kasární, kde sa vodička zrazila s ďalšími osobným autom. Keď padla s dcérou do rieky, vo vode sa prevrátili. Svedkovia tejto strašnej nehody ihneď zavolali hasičov aj na políciu, no bojovalo sa s časom. Vozidlo začínal unášať prúd rieky. Záchranárom sa ale podarilo prísť včas a matku a j s dcérou z vraku vytiahli.
Vyslobodenie z vody
V rámci nasledovného vyšetrovania sa zistilo, že druhým účastníkom nehody bol vodič auta Fuat Sucuoğlu. K menu sa polícia dopátrala cez evidenčné číslo vozidla. Auto sa po veľkej zrážke kĺzalo ešte zhruba 50 metrov, prerazilo kovové zábradlie mosta a skončilo v rieke.
Po vyslobodení z auta museli ešte matka s dcérou vystúpiť po rebríku, ktorý im tam pristavili hasiči. Na mieste ich následne ošetrili a previezli sanitkou do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
Vozidlo vytiahli z rieky pomocou žeriavu. Nehodu zachytili kamery mestského bezpečnostného systému (KGYS). Na záberoch je vidieť, ako sa auto zrazí na križovatke s ďalším vozidlom a prerazí zábradlie na neďalekom moste. Následne padá do rieky.