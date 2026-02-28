Desivé VIDEO z vesmíru: Útoky Ruska na Kyjev zaznamenala aj kamera na ISS!

WASHINGTON - Masívne raketové a dronové údery na Kyjev z noci 26. na 27. decembra 2025 bolo možné vidieť aj z obežnej dráhy Zeme. Záznam z ISS ukazuje záblesky výbuchov nad ukrajinskou metropolou.
V noci medzi 26. a 27. decembrom 2025 čelil Kyjev jednému z najrozsiahlejších útokov posledných mesiacov. Ruské sily sa zamerali najmä na energetickú infraštruktúru a objekty vojensko-priemyselného charakteru v okolí hlavného mesta.
Podľa ukrajinských vzdušných síl bolo nasadených celkovo 40 rakiet a 519 dronov. Väčšinu z nich sa podarilo zneškodniť protivzdušnej obrane. Časť však prenikla k cieľom a spôsobila rozsiahle škody.
O život prišli dvaja civilisti, desiatky ďalších utrpeli zranenia. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha informoval, že bez elektriny a kúrenia zostalo viac než 40 percent obytných budov v Kyjeve a jeho okolí.
Výbuchy viditeľné z obežnej dráhy
Rozsah útoku potvrdzuje aj viac než päťminútové video z Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Záznam, ktorý zverejnil japonský astronaut Kimiya Yui, zachytáva prelet stanice nad nočnou Zemou od Brazílie až po Rusko.
V momente, keď sa ISS nachádzala nad Ukrajinou, sú v oblasti Kyjeva zreteľne viditeľné opakované záblesky. Kamera zároveň zachytila aj niekoľko objektov smerujúcich k mestu.
V popise videa sa uvádza, že svetelné efekty nevyzerajú ako prírodné javy typu bleskov či meteorov, ale ide o explózie. Viditeľné objekty majú byť pravdepodobne projektily letiace smerom na metropolu.
Podľa autorov zverejneného záznamu môže ísť o prvé podobné video z vesmíru, ktoré zachytáva bojové operácie počas vojny na Ukrajine trvajúcej už štyri roky.