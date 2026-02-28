TRAGÉDIA v Nízkych Tatrách: Slovák (†42) pri náročnom výstupe skolaboval, horskí záchranári už boli bezmocní!

MÝTO POD ĎUMBIEROM - Horská záchranná služba má hlavne počas zimných mesiacov viac ako dostatok výjazdov do terénu, kde pomáhajú turistom v tiesni. Žiaľ, posledný prípad v Nízkych Tatrách mal veľmi smutný koniec. Slovák vo veku 42 rokov už svoj výstup nikdy nedokončí a po upadnutí do bezvedomia naposledy vydýchol.
Horskí záchranári o prípade informovali na svojom webe. "Vo večerných hodinách v piatok 27. februára 2026 prijala Horská záchranná služba žiadosť o pomoc spod Chaty Kosodrevina," uviedli prípad.
Slovenský turista upadol do bezvedomia počas výstupu
Išlo o 42-ročného Slováka, ktorý vystupoval skialpinistickou trasou vedúcou zo Srdiečka na Kosodrevinu, pričom kúsok pod chatou upadol do bezvedomia a došlo u neho k zástave obehu.
"Na mieste bola začatá laická KPR za asistencie tiesňovej linky „155“. Medzitým už na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Bystrej. Jeden zo svedkov priniesol na miesto AED z Chaty Kosodrevina a resuscitácia pokračovala aj za pomoci automatického externého defibrilátora," popisovali dramatické sekundy.
Pokračovali v obnove krvného obehu, ale už to bolo márne
Záchranári HZS po príchode k pacientovi pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, na miesto zároveň smerovala na snežnom skútri ďalšia skupina horských záchranárov spolu s lekárom posádky RLP, no už bolo, žiaľ, neskoro. "Napriek snahe všetkých sa však, žiaľ, u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie. Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," smutne skonštatovali na záver.
"Horská záchranná služba sa chce poďakovať zamestnancom strediska za ochotu, pomoc a odhodlanie pri záchrannej akcii. Ďakujeme," reagovali.