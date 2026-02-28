Na VOJNU v Iráne reagujú aj naši politici: Mladý DIPLOMAT bije na poplach, Kaliňák vypenil, aj za toto môže FICO?!

TEHERÁN/BRATISLAVA - Deň D nastal. Niekoľkotýždňová eskalácia napätia medzi USA, Izraelom a Iránom sa zavŕšila v sobotu 28. februára, kedy Izrael v koordinácii s USA podnikol útok na Teherán v Iráne. Výbuchy mestom a krik striedajú reakcie, pričom tie prichádzajú už aj od slovenských politikov. Viacerí bijú na poplach a niektorí vyjadrili pohoršenie.
Prvým z nich bol šéf poradcov premiéra Roberta Fica a europoslanec Smeru-SD Erik Kaliňák. "Spojené štáty Izraelské "preventívne" bombardujú Irán, ale pre našu opozíciu bude vinník opäť R. Fico," napísal mladý Kaliňák.
Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prejavil ľútosť nad tým, že pred "diplomatickým riešeniami dostali opäť prednosť zbrane".
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Diplomati sú v ohrození, varuje čerstvý prírastok a skúsený diplomat v SaS
Svoje znepokojenie vyjadrila nová posila SaS a skúsený diplomat Ivan Novotný. Podľa neho sú slovenskí diplomati v Iráne v ohrození. "Aj toto je hanebný výsledok zahraničnej politiky na všetky svetové strany a izolácie slovenskej vlády. Blanár by mal jasne vysvetliť, prečo boli naši diplomati v Iráne, či tam ešte stále sú a či sú všetci v poriadku," nazdáva sa Novotný.
Reaguje aj ministerstvo, vyzýva na odchod z Izraela
Samotná slovenská diplomacia reagovala cez ministerstvo zahraničných vecí s tým, že je načase opustiť Izrael, pričom vzdušný priestor v Iráne je uzavretý. "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na mimoriadnu situáciu na celom území Izraela a Palestíny, a s tým súvisiacu zmenu cestovného odporúčania na 4️. stupeň," dodal rezort Juraja Blanára (Smer-SD).
Tým, ktorí sa na území týchto krajín nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, ministerstvo odporúča venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády (Centrum krízového riadenia) a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny.
USA opäť obišli medzinárodné právo, kritizuje Progresívne Slovensko
Na dianie na Blízkom východe reaguje aj Progresívne Slovensko tlačovou správou.
"Zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva predstavuje ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe a zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie. Pre Progresívne Slovensko je kľúčové trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN. Zároveň platí, že iránsky režim masakruje vlastných občanov, dlhodobo porušuje tieto pravidlá – jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jedným z hlavných zdrojov nestability v regióne," napísali.
K útokom sa už vyjadril aj ďalší skúsený diplomat a exminister zahraničných vecí, ktorý momentálne pôsobí v PS - Ivan Korčok. pripomína ignorovanie mandátu OSN a nerešpektovanie medzinárodného práva pri zásahu v Iráne.
Článok budeme aktualizovať.