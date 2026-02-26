Sabotéri plynovodu Nord Stream teraz blokujú ropovod Družba, tvrdí Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Tí, ktorí dnes blokujú dodávky ropy cez ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí sabotovali plynovod Nord Stream. Uviedol to v stredu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Rovnaké slová použil minulý týždeň predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo Washingtone po prvom zasadnutí Rady mieru. Informuje o tom agentúra MTI.
Z „vyhodenia Nord Streamu do vzduchu“ obvinil Szijjártó Ukrajinu a označil to za „akt štátneho terorizmu“. Je „hanbou, že Európa naďalej priviera oči pred týmto útokom“ a niektoré krajiny oslavujú jeho páchateľov ako hrdinov, tvrdí minister zahraničia.
„Dovoľte mi to zopakovať: tí, ktorí dnes blokujú ropovod Družba, sú tí istí ľudia, ktorí vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream. Toto je realita a nemôžeme to dovoliť,“ zopakoval šéf maďarskej diplomacie Orbánove slová spred týždňa.
„Preto je teraz nevyhnutné chrániť maďarské ropovody a plynovody pred rizikom fyzického útoku. Pretože dnes nemôžeme vylúčiť fyzické útoky na potrubia zásobujúce Maďarsko a musíme byť na ne pripravení a pripravení im zabrániť,“ tvrdí Szijjártó, podľa ktorého Budapešť už podnikla kroky na marenie potenciálnych útokov na maďarskú ropnú alebo plynovú infraštruktúru.