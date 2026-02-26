Letela ako na diaľnici: Vodička v obci prekročila limit o desiatky kilometrov

DUNAJSKÁ STREDA - Vodička prekročila v obci v okrese Dunajská Streda rýchlosť o 62 kilometrov za hodinu (km/h). Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Upozornila, že v obci je najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h. Napriek tomu sa podľa nej nájdu vodiči, ktorí tento limit výrazne prekračujú.
„Posledným úlovkom dunajskostredských ´dopravákov´ bola 56-ročná vodička, ktorá jazdila v obci Čiližská Radvaň rýchlosťou 112 km/h. Policajti ženu zastavili a za rýchlosť, ktorú prekročila o viac ako dvojnásobok, jej uložili maximálnu možnú pokutu. Na mieste jej aj zadržali vodičský preukaz,“ ozrejmila.
Dopravní policajti pokračujú v kontrolách dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Cieľom opatrení je znížiť počet dopravných nehôd a zvýšiť bezpečnosť na cestách v celom regióne. Polícia deklaruje, že v kontrolách bude pokračovať nielen v okrese Dunajská Streda, ale v rámci celého Trnavského kraja. „Naším cieľom je ochrana životov, zdravia a majetku. Ak prevencia nezaberá, nastupuje represia,“ zdôraznila. Podľa jej slov riskantná jazda, či už ide o neprimeranú rýchlosť, nevenovanie sa vedeniu vozidla alebo jazdu pod vplyvom alkoholu či drog, môže viesť k tragickým následkom. Polícia avizuje, že voči porušovateľom pravidiel cestnej premávky bude postupovať nekompromisne.