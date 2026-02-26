Robert Fico: Pacientovi je jedno, či vstupuje do súkromnej alebo štátnej nemocnice, očakáva kvalitu

Otvorenie zrekonštruovaného chirurgického oddelenia a predstavenie hrubej stavby nového nemocničného pavilónu za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška, generálneho riaditeľa siete Penta Hospitals Slovensko (Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - „Pacientovi je jedno, či vstupuje do súkromnej alebo štátnej nemocnice. Pacient očakáva, že v súlade so stanoveným rozsahom bezplatne poskytovanej zdravotnej starostlivosti mu v moderných, dobrých priestoroch bude poskytnutá kvalitná zdravotnícka starostlivosť,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na otvorení zrekonštruovaného chirurgického oddelenia Nemocnice v Spišskej Novej Vsi.
Modernizácia tejto nemocnice je ukážkou spájania verejných a súkromných zdrojov, uviedol Fico (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
Podľa slov premiéra je rekonštrukcia tejto nemocnice ukážkou spájania verejných a súkromných zdrojov, nie je to len ukážka pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. „V posledných rokoch sme sa pustili do nevídaného rozsahu rekonštrukcie a výstavby nových nemocníc,“ podotkol Robert Fico. „Prestaňme robiť zo Slovenska čiernu dieru, kde nič nie je a nič nefunguje. Tlačíme pred sebou veľký modernizačný dlh, ale urobili sme významné kroky na stabilizáciu slovenského zdravotníctva a na jeho rozvoj,“ uviedol predseda vlády a dodal, že zdravotníctvo a školstvo patria medzi dva segmenty štátneho rozpočtu, ktoré nebudú dotknuté konsolidáciou.
Premiér pripomenul, že v roku 2006 bol objem peňazí v slovenskom zdravotníctve na úrovni 4 miliárd eur a dnes as blížime k 10 miliardám eur. „To je za 20 rokov dvaapolnásobný nárast. Je tu záujem o zvyšovanie objemu peňazí, ktoré naše zdravotníctvo potrebuje.“ dodal predseda vlády.
V spišskonovoveskej nemocnici otvorili zrekonštruované chirurgické oddelenie (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
„Tento príbeh je dobrým príkladom pre celú Slovenskú republiku. Buďme hrdí. Ja som hrdý Slovák a verím tejto krajine,“ povedal v závere premiér Robert Fico.
Rekonštrukcia chirurgického oddelenia aj hrubá stavba nového nemocničného pavilónu sú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkové investičné náklady sú v hodnote 72 miliónov eur. Z toho 48 miliónov ide z Plánu obnovy a odolnosti a 24 miliónov zo súkromných zdrojov Penta Hospitals. Nový nemocničný pavilón bude spĺňať najprísnejšie environmentálne kritériá a z pohľadu energetickej efektívnosti bude patriť medzi najmodernejšie v Európe.
