Mrazivé slová Putina po slovách Zelenského, že 3. svetová vojna už začala: Týkajú sa jadrových zbraní

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin označil rozvoj ruských jadrových síl za „absolútnu prioritu.“ Uviedol to vo videopríhovore pri príležitosti Dňa obrancov vlasti, ktorý je v Rusku významným sviatkom, informuje agentúra DPA. Jeho vyjadrenie zaznieva v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol pre BBC, že je presvedčený o tom, že Putin „už začal“ tretiu svetovú vojnu.
„Rozvoj jadrovej triády, ktorá zaručuje bezpečnosť Ruska a účinne zabezpečuje strategické odstrašovanie a rovnováhu síl vo svete, zostáva absolútnou prioritou,“ vyhlásil Putin. V tomto krátkom prejave sa Putin zároveň zaviazal pokračovať v úsilí o „posilnenie armády a námorníctva s prihliadnutím na vývoj medzinárodnej situácie na základe vojenských skúseností získaných počas špeciálnej vojenskej operácie“, čo je názov, ktorý ruské vedenie používa v prípade invázie ruskej armády na Ukrajine.
„Kvalitatívne posilníme spôsobilosti všetkých druhov a rodov ozbrojených síl, zlepšíme ich bojovú pripravenosť, mobilitu a schopnosť operovať za všetkých podmienok, aj tých najnáročnejších,“ avizoval Putin.
Rusko a Spojené štáty, dve hlavné jadrové mocnosti, od začiatku februára, keď sa skončila platnosť zmluvy New START, už nie sú viazané žiadnou zmluvou o odzbrojení. Moskva však prisľúbila, že si zachová „zodpovedný“ prístup a bude naďalej dodržiavať obmedzenia stanovené pre svoj jadrový arzenál.
Putin v príhovore vyzdvihol ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine a vzdal hold vojakom, ktorí v nej padli. Konkrétne údaje o stratách ruskej armády však opäť neposkytol. Vyzdvihol, že záujmy Ruska na Ukrajine bránia zástupcovia „všetkých národov“ žijúcich na území Ruskej federácie. Rozkaz na totálnu inváziu ruskej armády na Ukrajinu Putin vydal pred štyrmi rokmi, 24. februára 2022. Vo svojom príhovore v nedeľu opäť vyjadril vieru v to, že Rusko vo vojne zvíťazí, konštatovala DPA.
Tretiu svetovú vojnu už Putin začal, uviedol Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený o tom, že šéf Kremľa Vladimir Putin „už začal“ tretiu svetovú vojnu. V rozhovore pre britskú televíziu BBC, ktorý bol uverejnený v nedeľu, pár dní pred štvrtým výročím rozpútania vojny na Ukrajine, Zelenskyj tiež pripustil, že jeho pohľad na konflikt sa líši od pohľadu prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Máme odlišné názory na tretiu svetovú vojnu,“ povedal Zelenskyj. „Myslím si, že Putin ju už začal. Otázkou je, koľko územia bude schopný obsadiť a ako ho zastaviť,“ doplnil v rozhovore citovanom agentúrou DPA. Podľa Zelenského „chce Rusko svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia zvolili.“