Mrazivé zistenie vedcov: Takmer POLOVICI prípadov RAKOVINY sa dalo predísť! Robíte TIETO CHYBY aj vy?

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - Viac než každý tretí prípad rakoviny by sa dal predísť zmenou životného štýlu. Naznačuje to rozsiahla medzinárodná analýza, ktorá patrí medzi prvé svojho druhu a mapuje globálne príčiny onkologických ochorení.
Výskumníci preskúmali 19 miliónov prípadov 36 typov rakoviny v takmer 200 krajinách sveta vrátane USA a Spojeného kráľovstva. Ako uvádza Daily Mail, z údajov za rok 2022 vyplynulo, že 38 percent diagnóz – teda približne 7,1 milióna prípadov – súviselo s 30 rizikovými faktormi, ktoré možno ovplyvniť.
Fajčenie zostáva hlavným vinníkom
Napriek tomu, že počet fajčiarov vo svete dlhodobo klesá, tabak je stále najvýznamnejším preventabilným rizikovým faktorom rakoviny. Podieľa sa približne na jednom zo šiestich prípadov a u mužov ide o dominantnú príčinu, ktorej sa dá predísť.
U žien zohrávajú najväčšiu úlohu infekcie, ktoré stoja za jedným z desiatich prípadov rakoviny. Patrí sem aj ľudský papilomavírus (HPV) – hlavná príčina rakoviny krčka maternice a konečníka – proti ktorému existuje očkovanie a účinná prevencia v podobe bezpečného sexuálneho správania. Alkohol bol spojený s približne tromi percentami prípadov. Takmer polovicu všetkých preventabilných diagnóz tvorili rakovina pľúc, žalúdka a krčka maternice.
Riziko zvyšuje aj obezita, nedostatok pohybu či znečistené ovzdušie
Analýza poukázala aj na ďalšie faktory:
- vysoký index telesnej hmotnosti (BMI),
- nedostatok fyzickej aktivity,
- znečistenie ovzdušia,
- nízka miera dojčenia,
- kontakt s chemikáliami ako azbest.
Podľa vedcov výsledky zdôrazňujú potrebu sústrediť sa na riziká, ktoré vieme aktívne meniť – najmä fajčenie, konzumáciu alkoholu, stravu a životný štýl.
Niektoré nádory pribúdajú u mladých
Štúdia prichádza v čase, keď sa zlepšuje prežívanie pacientov. V USA dnes sedem z desiatich onkologických pacientov žije aspoň päť rokov od diagnózy, kým v 70. rokoch to bola približne polovica. Zároveň však niektoré typy rakoviny pribúdajú u ľudí do 50 rokov, najmä kolorektálny karcinóm a rakovina prsníka. Odborníci to spájajú predovšetkým so:
- stravou bohatou na ultra-spracované potraviny,
- alkoholom,
- obezitou,
- environmentálnymi toxínmi.
Regionálne a pohlavné rozdiely
Podiel preventabilných nádorov sa líši podľa regiónu a pohlavia:
- u mužov je celosvetovo 45 % prípadov viazaných na ovplyvniteľné faktory,
- u žien 30 %.
Najvyššiu záťaž u žien zaznamenali v subsaharskej Afrike (38 %), u mužov vo východnej Ázii (57 %). V Severnej Amerike by bolo možné predísť približne tretine prípadov.
Infekcie ako tichý spúšťač rakoviny
HPV sa v priebehu života nakazí viac než 90 percent populácie a vírus môže v tele pretrvávať desaťročia, čím zvyšuje riziko neskoršieho vzniku nádoru.
S vyšším rizikom viacerých druhov rakoviny sa spájajú aj:
- hepatitída,
- Epsteinov-Barrovej vírus,
- baktéria Helicobacter pylori, ktorá je hlavnou príčinou rakoviny žalúdka.
Veľký priestor na prevenciu
Vedci odhadujú, že u žien by bolo možné predísť takmer polovici milióna prípadov rakoviny pľúc.
- 60,5 % súvisí s fajčením,
- 27,5 % so znečistením ovzdušia,
- zvyšok s pracovnými expozíciami.
Pri rakovine prsníka zohráva významnú úlohu:
- nedostatok pohybu (33 %),
- vysoký BMI (29 %),
- nízka miera dojčenia (18 %).
Prevencia má globálny význam
Autori upozorňujú, že hoci údaje z jednotlivých regiónov nie sú úplne rovnomerné, výsledky jasne ukazujú, že zmeny v životnom štýle môžu zásadne znížiť celosvetovú záťaž rakovinou.