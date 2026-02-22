V Bratislave vyčíňa nebezpečné ochorenie: Šíri sa medzi psami, chytiť ho však môže ľahko aj človek!

BRATISLAVA – V hlavnom meste sa medzi psami čoraz častejšie objavuje nebezpečné ochorenie. Giardia sa prenáša najmä výkalmi infikovaných psov a najväčšie riziko predstavuje pre malé šteniatka a staršie psy.
Prejavuje sa nepríjemne zapáchajúcou hnačkou, zvracaním, bolesťami brucha či svrbením. Pokiaľ tieto príznaky u svojho štvornohého miláčika spozorujete, najlepšie urobíte, ak vyhľadáte odbornú pomoc. „Giardie momentálne, bohužiaľ, riešime naozaj na dennej i nočnej báze. Je to momentálne veľmi rozšírené. Pravdepodobne to bude spôsobené nedostatkom slnečného svitu a zvýšenou vlhkosťou v prostredí,“ vysvetlila pre STVR veterinárna lekárka Lucia Knišová. „Čo sa týka výskytu, dajme tomu, že každý druhý alebo tretí deň. Aktuálne je tu veľmi vysoká tá sezóna,“ uviedla veterinárna lekárka Vladimíra Hatarová.
Najviac ohrozené sú šteniatka a staršie psy, ktoré môžu v niektorých prípadoch po nakazení sa uhynúť. Dôležité je pritom pravidelné odčervovanie. „Ale psík sa môže nakaziť aj týždeň po odčervení. To môže priniesť aj majiteľ na topánkach a ten psík potom buď tade prejde, alebo to rovno oblíže a zje vyslovene tú giardiu, toho parazita,“ objasnila Hatarová. Inkubačná doba je zvyčajne päť až štrnásť dní. Veľa psov môže byť asymptomatickými prenášačmi, je preto dôležité po svojom psovi vždy zbierať exkrementy.
Giardióza z fekálií nakazených zvierat môže pritom postihnúť aj ľudí. „Môže prebiehať asymptomaticky, akútne alebo chronicky. Nadúvanie, kŕče, bolesti brucha, chudnutie. Väčšinou sa príznaky vyvinú v priebehu siedmich až 15 dní po infekcii,“ uviedla parazitologička z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gabriela Štrkolcová.