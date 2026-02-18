Súboj o nebo nad Európou: Kto má navrch! TAKTO by dopadol konflikt Ruska a NATO

BRUSEL/MOSKVA - Kontrola nad oblohou rozhoduje moderné vojny. Skúsenosti z Ukrajiny však ukazujú, že ani silné armády ju nezískajú automaticky. Ak by sa Rusko dostalo do priameho konfliktu s NATO, boj o vzdušnú prevahu by bol tvrdý a zďaleka nie rýchly.
Prečo je vzdušná prevaha taká dôležitá
Posledné roky potvrdzujú, že bez ovládnutia vzdušného priestoru sa vojna mení na zdĺhavý a vyčerpávajúci konflikt. Izraelu sa v nedávnych operáciách podarilo získať kontrolu nad oblohou nad Iránom, čo mu umožnilo pôsobiť nad cieľovým územím takmer bez obmedzení. Rusko na Ukrajine narazilo na presný opak – vzdušnú nadvládu nezískalo a vojna sa zmenila na opotrebovací zápas.
Aj preto sa čoraz častejšie diskutuje o možnom konflikte medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. Západné spravodajské služby upozorňujú, že Moskva sa na takýto scenár pripravuje dlhodobo.
Ruské letectvo: Čísla sú vysoké, obraz zložitejší
Rusko má podľa odhadov približne 1 500 bojových lietadiel. Časť flotily tvoria staršie stroje, no k dispozícii má aj modernejšie typy štvrtej a piatej generácie, ako Su-34, Su-35 či Su-57. Ich schopnosti Moskva často prezentuje optimistickejšie, než zodpovedá realite, no odborníci upozorňujú, že ich nemožno ani podceňovať.
Ukrajinská armáda počas vojny zničila desiatky ruských lietadiel, najmä Su-30 a Su-34. Straty medzi stíhačkami sa však Moskve do veľkej miery podarilo nahradiť. Podstatne horšie sú na tom ťažké bombardéry – zničených bolo približne dvadsať kusov, no nové pribúdali len výnimočne.
Vzdušné súboje by boli v prospech NATO
Ak by išlo výlučne o stret lietadiel vo vzduchu, NATO by malo jasnú výhodu. Aliancia má nielen početnejšie letectvo, ale aj technologicky vyspelejšie stroje – od amerických F-35 a F-22 cez F-15 až po európske Dassault Rafale či Saab JAS 39 Gripen.
Analytik Justin Bronk z britského think tanku Royal United Services Institute však upozorňuje, že ruskí piloti sú dnes oveľa skúsenejší než pred rokom 2022. Štyri roky bojov na Ukrajine podľa neho výrazne zmenili ich schopnosti.
„Na začiatku roka 2022 by mali ruské vzdušné sily v konflikte s NATO problém nasadiť účinnú palebnú silu. Dnes je situácia iná,“ uviedol Bronk.
Najväčšia hrozba neprichádza z oblohy
Pre aliančné letectvo však nie sú hlavným problémom ruské stíhačky, ale pozemné systémy protivzdušnej obrany. Kým v rukách Iránu či Venezuely pôsobili rozpačito, Rusko má oproti nim výraznú výhodu – rozsiahle bojové skúsenosti.
Podľa Bronka má Moskva stále niekoľko stoviek funkčných batérií systémov zem–vzduch a zároveň pokračuje vo výrobe modernejších typov, ako S-350 Vityaz, S-400 či Pantsir. Upozorňuje na to aj portál Business Insider.
„Ruské systémy protivzdušnej obrany sú stále početné a dnes by pravdepodobne fungovali účinnejšie než pred rokom 2022,“ konštatuje analytik.
Lepšia koordinácia a nové postupy
Vojna prinútila Rusko zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými zložkami. Pozemné batérie častejšie spolupracujú s lietadlami včasného varovania A-50 aj so stíhačkami. Ukrajina od roku 2023 zaznamenáva prípady, keď ruské rakety útočia na ciele mimo priameho dosahu radarov – práve vďaka tejto koordinácii.
Aj keď pravdepodobnosť zásahu zostáva nízka, ide o jasný signál, že ruské posádky a operátori sú dnes podstatne zručnejší než na začiatku vojny.
Doktrína NATO a nepríjemná otázka
Získanie vzdušnej nadvlády je základným pilierom vojenskej stratégie NATO. Práve preto je zničenie nepriateľskej protivzdušnej obrany kľúčové. Analytici však upozorňujú, že tu môže vzniknúť problém.
„Ako Západ nie sme veľmi pripravení na scenár, v ktorom sa nám nepodarí získať vzdušnú prevahu,“ povedal Bronk.
Znalosti rastú, čas chýba
Pozitívnou správou pre NATO je, že vojna na Ukrajine poskytla armádam Aliancie detailný pohľad na fungovanie ruských systémov protivzdušnej obrany. Podľa Bronka má dnes Západ oveľa presnejšie informácie o ich slabinách aj možnostiach, ako ich prekonať.
„Zbrane aj taktiky existujú,“ hovorí analytik. „Problém je, že ich v Európe zatiaľ nie je dosť.“
Zároveň sa ukazuje, že samotná Európa má v oblasti protivzdušnej obrany veľké medzery. Krajiny síce investície zvyšujú, no ide o dlhodobý proces.
Nebo by nebolo zadarmo
V prípadnom konflikte by NATO malo technologickú aj početnú výhodu. Skúsenosti z Ukrajiny však naznačujú, že získať kontrolu nad oblohou by bolo náročné a zdĺhavé. Ruská protivzdušná obrana je dnes lepšie organizovaná a nebezpečnejšia než pred rokom 2022 – a práve ona by bola najväčšou prekážkou aliančných plánov.