Spor o ropu sa vyostruje! Maďarsko sa vyhráža EÚ: Chcú blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku

Viktor Orbán
Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Pool)
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarsko bude na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli blokovať prijatie 20. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba, oznámil v nedeľu na sociálnej sieti X šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.

"Dokým Ukrajina neobnoví tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, neumožníme prijatie rozhodnutí, ktoré sú pre Kyjev dôležité,“ napísal Szijjártó. V piatok večer spolu s Orbánom prezradili, že Budapešť tiež plánuje blokovať pripravovanú únijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, určenú na roky 2026 až 2027. Orbán vo videu zverejnenom na sieti X zopakoval, že súčasná situácia vytvára riziko pre energetickú bezpečnosť Maďarska. „Toto nebezpečenstvo sme neutralizovali a prijali sme potrebné rozhodnutia. V súčasnosti teda v Maďarsku nehrozí žiadne riziko v oblasti zásobovania energiou a nepretržité, normálne fungovanie krajiny je zabezpečené,“ vyhlásil po zasadnutí Rady pre energetickú bezpečnosť krajiny.

Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Únia chce nový súbor reštriktívnych opatrení prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov. Jeho prijatie si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín. Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.

Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku, kde sa 12. apríla uskutočnia parlamentné voľby. Budapešť sa zároveň dlhodobo stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Fico v sobotu avizoval, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak sa do pondelka neobnoví tok ropy cez Družbu. Podobné vyhlásenie poskytol nedávno aj Orbán. Szijjártó však v nedeľu spresnil, že v tejto oblasti chce Budapešť postupovať opatrne, keďže zastavenie exportu elektriny by podľa neho najviac zasiahlo oblasti, kde žije maďarská menšina. Obe krajiny zároveň tento týždeň rozhodli o zastavení vývozu nafty na Ukrajinu.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v sobotu uviedlo, že odsudzuje „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska. Kyjev podľa vyhlásenia priebežne informuje EK aj vlády oboch krajín o dôsledkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba. Opravy podľa rezortu pokračujú a Ukrajina zároveň navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Vzhľadom na vyhlásenia Budapešti a Bratislavy Kyjev zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ, dodalo ministerstvo.

