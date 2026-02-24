Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Košice vystavili maketu smrtiaceho dronu Shahed-136 pri železničnej stanici

Dron Shahed-136.
Dron Shahed-136. (Zdroj: Getty Images)
TASR

KOŠICE - V súvislosti so štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu pribudla v utorok v Košiciach maketa dronu Shahed-136. Umiestnená je na trávnatej ploche Staničného námestia pred budovou železničnej stanice.

Podľa občianskeho aktivistu Vojtecha Špišáka z iniciatívy Košice Spoločne ide o koordinovanú kampaň. Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu inštalovala makety v troch slovenských a 17 českých mestách. „V Bratislave a Žiline je už maketa dronu vystavená. V Košiciach bude do konca mesiaca. Potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou putovať po ostatných mestách,“ povedal.

Vystavenie dronu pripomína ruské útoky na Ukrajinu

Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák pripomenul, že minulý rok v 15 slovenských mestách vystavovali zničenú sanitku Oksana, ktorú zasiahol ruský dron. „Teraz chceme ukázať ľuďom na Slovensku zbraň, ktorou Rusko ničí Ukrajinu, a pripomenúť všetkým, že ak padne Ukrajina, aj naša krajina môže byť ďalším cieľom,“ uviedol.

Dron Shahed-136 má dĺžku 3,5 metra a rozpätie krídel 2,5 metra. Ide o riadenú lietajúcu bombu s hlavicou s hmotnosťou 40 - 50 kilogramov, určenú na ničenie elektrární, trafostaníc, teplární a obytných budov. S prídavnými nádržami má dolet 2500 kilometrov. Maketa je v mierke 1:1.

