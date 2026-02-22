Výstraha pre vodičov: Cesty bičuje hmla aj poľadovica! Na horských priechodoch je zľadovatený sneh

BRATISLAVA - V nedeľu doobeda si treba na cestách dávať pozor na poľadovicu, ale aj hmlu. Poľadovicu hlási Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk na cestách v oblasti Veľkého Medera. Pozor si treba dať na zľadovatený sneh na horskom priechode Vrchslatina a na cestách tretej triedy v obvode Trstená. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Nitra, Zavar, Jarovce, Rusovce, Uderiná, Čataj, Triblavina, Lenartov, Sereď a Zeleneč. Hmlu do 50 metrov hlásia v lokalitách Nové Zámky, Vráble a Gbelce.
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti informovala aj o silnej poľadovici na horskom priechode Biela hora. Úsek je ťažko zjazdný i pre osobné autá, pre nákladné vozidlá je horský priechod neprejazdný, obchádzať sa dá cez Bukovú, Prievaly a Cerovú.
Cestári tiež upozorňujú, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá. SSC tiež pripomína padanie skál v úseku horského priechodu Donovaly a Šturec.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú v nedeľu zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach sa na cestách miestami nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh. Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Priechod Oravská Lesná má povrch vozovky pokrytý kašovitým snehom.