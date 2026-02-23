Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

V okrese Čadca hrozí povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA/ČADCA - V okrese Čadca hrozí v pondelok povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Platí tam hydrologická výstraha prvého stupňa. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe.

„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie a pretrvávajúci dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ uviedol SHMÚ. Dodal, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

V niektorých lokalitách SR je na cestách znížená viditeľnosť pre silný dážď

Vodiči by si v lokalitách Vrútky, Turany, Šturec, Zavar a Záborské mali dať pozor na zníženú viditeľnosť na 100 metrov pre silný dážď. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje vo Veľkom Šariši. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe. Upozornila aj na zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter na vozovke horského priechodu Vrchslatina.

S utlačeným alebo kašovitým snehom hrúbky jeden až dva centimetre treba podľa cestárov počítať na cestách horského priechodu Čertovica - Kráľová Lehota, Srdiečko - Bystrá a Gemerská Poloma - sedlo Suľová. Na ceste Stakčín - Ulič zase s čerstvým snehom hrúbky tri centimetre. Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne mokrý, miestami vlhký, dodala SSC.

