Európska komisia po maďarských voľbách navrhne trvalý zákaz dovozu ruskej ropy

BRUSEL - Európska komisia (EK) plánuje po parlamentných voľbách v Maďarsku navrhnúť trvalý zákaz dovozu ruskej ropy. Vyplýva to z vyjadrení nemenovaných predstaviteľov EÚ a dokumentu, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters.
EÚ plánuje úplný zákaz dovozu ruskej ropy
EÚ už uvalila sankcie na dovoz ruskej ropy po mori. Úplný zákaz jej dovozu však chce zakotviť aj do legislatívy. Takéto opatrenie by preto ostalo v platnosti aj v prípade, ak by budúca mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou zahŕňala zrušenie protiruských sankcií.
EK plánuje legislatívny návrh zákazu dovozu ruskej ropy predložiť 15. apríla, teda tri dni po parlamentných voľbách v Maďarsku. Vyplýva to z predbežného návrhu, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters. Dvaja predstavitelia EÚ agentúre povedali, že toto načasovanie má predísť tomu, aby sa zákaz dovozu ropy nestal hlavným faktorom predvolebnej kampane v Maďarsku.
Maďarsko a Slovensko proti trvalému zákazu
Maďarsko a Slovensko sú stále závislé na dodávkach ruskej ropy a s ich zákazom nesúhlasia. Podľa Reuters sa preto očakáva, že EÚ obíde pokus Budapešti a Bratislavy blokovať plánovaný trvalý zákaz dovozu ruskej ropy práve pomocou legislatívneho návrhu.
Na jeho schválenie postačí kvalifikovaná väčšina členských štátov. To znamená súhlas aspoň 55 percent členských štátov (minimálne 15 z 27), ktoré zároveň zastupujú aspoň 65 percent obyvateľov EÚ. Na prípadné zablokovanie rozhodnutia sú potrebné minimálne štyri členské štáty, ktoré spolu predstavujú viac než 35 percent obyvateľov EÚ. Komisár pre energetiku Dan Jorgensen uviedol, že návrh počíta s postupným ukončením dovozu ruskej ropy najneskôr do konca roka 2027.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.