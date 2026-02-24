Proces uzdravovania sa z nenávisti: Venezuelčania žijúci v exile budú vítaní v krajine

CARACAS - Venezuelčania žijúci v exile budú vítaní s otvorenou náručou, vyhlásila v pondelok dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v nadväznosti na schválenie zákona o amnestii. Píše agentúra AFP.
„Hovorím vám: dvere Venezuely, náruč venezuelského ľudu sú otvorené pre tých, ktorí sa chcú vrátiť v tomto procese uzdravovania sa z nenávisti,“ povedala Rodríguezová v televíznom prejave. Približne sedem miliónov Venezuelčanov ušlo z krajiny pre politickú a ekonomickú krízu a mnohí opoziční politici žijú v exile. Poslanec parlamentu dohliadajúci na presadzovanie zákona Jorge Arreaza oznámil, že zatiaľ takmer 2200 ľudí malo úžitok z nového venezuelského zákona — buď boli prepustení z väzenia alebo im úrady zrušili iné právne obmedzenia, odkedy táto legislatíva vstúpila do platnosti. Prepúšťanie sprevádzali oslavy čakajúcich príbuzných.
Kallasová navrhne zrušiť sankcie uvalené na Rodriguezovú
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že členským štátom navrhne zrušiť sankcie uvalené na Rodriguezovú. „Vidíme kroky dočasných venezuelských úradov aj v súvislosti s Európou, napríklad prepustením politických väzňov z Európy,“ uviedla Kallasová s tým, že zatiaľ nevie, či návrh na zrušenie sankcií nájde u európskej dvadsaťsedmičky potrebnú podporu. Venezuelský parlament schválil zákon v noci na piatok. Niektorí opoziční predstavitelia novú legislatívu kritizujú, lebo sa nevzťahuje na niektoré trestné činy, z ktorých boli predtým obviňovaní politickí oponenti zosadeného prezidenta Nicolása Madura.
Venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil pritom v pondelok na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve vyzval Spojené štáty na okamžité prepustenie Madura. Toho USA zadržali počas vojenskej operácie začiatkom januára a spolu s manželkou previezli z Caracasu pred súd do New Yorku.