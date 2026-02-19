Odbočil do zákazu, policajtov upútalo aj špinavé auto! Pri kontrole vodiča prišlo prekvapenie

NITRA - Policajtov najskôr upútalo, že odbočil do zákazu, všimli si však aj špinavé auto. Vodiča, ktorý sedel za jeho volantom, preto zastavili. Muž počas kontroly však pôsobil nekoordinovane a roztržito, na rad teda prišiel test na alkohol aj drogy, ktorý veľa odhalil.
"Policajti z Krajského dopravného inšpektorátu vykonávali hliadkovú službu v Nových Zámkoch. Tam si všimli vozidlo Audi A5, pri vychádzaní z čerpacej stanice odbočilo doľava, do zákazu," uviedla polícia. Za zmienku stojí aj uviesť, že vozidlo bolo celé od blata, čo by samo o sebe bol podľa policajtov dôvod na zastavenie.
Vozidlo teda zastavili a vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. 39 ročný vodič doklady predložil, avšak počas kontroly pôsobil nekoordinovane a roztržito. Vyzvali ho teda aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Nakoniec však vodiča ešte vyzvali, aby sa podrobil skríningovému testu na zistenie omamných látok v organizme. A tam už prišiel iný verdikt. Muž mal pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín.
"Lekárske vyšetrenie ukázalo pozitivitu okrem amfetamínu a metamfetamínu aj na extázu.Policajti mu zadržali vodičský preukaz, zakázali ďalšiu jazdu a spísali s ním správu o výsledku objasňovania priestupku. Presné koncentrácie zakázaných látok v tele určí znalecké skúmanie," dodala polícia.