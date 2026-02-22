AKTUÁLNE Dráma na východe Slovenska: Na ulici našli dobodanú ženu! Na mieste je polícia

HELCMANOVCE - Šokujúce ráno na východe. Okolo 6. hodiny objavili náhodní okoloidúci na chodníku neďaleko železničnej stanice v obci Helcmanovce dobodanú ženu.
Žena mala rezné a bodné rany najmä v okolí hlavy a brucha. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Našťastie žila a bola pri vedomí, záchranári ju previezli do nemocnice. Prípad si prevzala polícia.
"Nateraz môžeme potvrdiť, že polícia aktívne koná v súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo dnes ráno v obci Helcmanovce," uviedla polícia. Policajti sú na mieste a vykonávajú potrebné procesné úkony. Zisťujú, prečo k skutku došlo, ako aj okolnosti, ktoré mu predchádzali.
Uviedli tiež, že až dve osoby boli posádkou RZP prevezené do nemocnice. Rozsah ani závažnosť ich zranení zatiaľ nie sú známe. "Vzhľadom na podozrenie zo spáchania násilnej trestnej činnosti sa na mieste nachádzajú aj krajskí kriminalisti. Vec si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach," dodali.
Doposiaľ nebola zadržaná žiadna konkrétna osoba ani vznesené obvinenie. Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu, preto bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.