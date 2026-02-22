Prachařova partnerka POBÚRILA vyjadrením: Nemá pochopenie pre DEPRESIE, vadia jej aj BEZDETNÍ!

PRAHA - Začiatkom roka sme na Topkách informovali o rozvode českého herca Davida Prachařa (67) a Lindy Rybovej (50). Dvojica si po 24 rokoch spoločného života povedala zbohom a umelec si začal s mladšou kolegyňou Sarah Haváčovou (35). No a práve tá teraz pobúrila vyjadrením- nemá pochopenie pre depresie, vadia jej aj bezdetní!
Bol to pre verejnosť obrovský šok, keď sa začiatkom roka prevalilo, že manželstvo Davida Prachařa a Lindy Rybovej po 24 rokoch stroskotalo. Prevalilo sa to po tom, čo herca vyfotili s mladou herečkou Sarah Haváčovou. A že sú niečo viac, ako len kolegovia, nasvedčoval fakt, že sa držali za ruky. Herečka však aktuálne vyvolala pobúrenie aj niečim iným, než len vzťahom s o 31 rokov starším kolegom.
Magazínu Reportér poskytla otvorený rozhovor, v ktorom okrem materstva, rozoberá aj témy, ako sú duševné zdravie či náboženstvo. A pri svojich vyjadreniach volila mimoriadne nevhodné slová. „Na ľudí, ktorí hovoria životu nie, sa nijak nedokážem naladiť. Viem, asi teraz pôsobím bezcitne, ale nemám veľmi pochopenie pre depresie a napríklad myšlienky na samovraždu ma vyslovene urážajú,“ vyjadrila sa otvorene, za čo si okamžite vyslúžila kritiku.
„Ach jaj, Sarah Haváčová, ach jaj. V dobe, kedy sa spoločnosť snaží duševné zdravie prestať tabuizovať, je toto vyjadrenie napľutím do tváre všetkým, ktorí idú s kožou na trh a svoje psychické problémy netaja,“ vyjadrila sa herečka Anna Fixová. Rozporuplné reakcie vyvolal aj jej postoj k bezdetným, ktorí jej vraj doslova vadia. Vyslovila to na margo reholných sestier.
„Mnohé z nich si vážim, ale pochopenie pre dobrovoľný život bez detí v sebe aj tak hľadám len ťažko. A nemyslím to zle. Každý nech si žije najlepšie, ako vie, a keď sa cíti naplnený, je to tak správne. Mozgom všetko chápem, ale zároveň mi iracionálne vadí, že sa niekto vedome rozhodne nesplodiť dieťa. V tomto mám, pardon, klapky na očiach,“ šokovala Haváčová. No a napokon skritizovala aj tradičný postoj katolíckej cirkvy. „Povinný celibát vnímam ako diablov nástroj.“