Šokujúce zábery z priecestia: VIDEO Auto rozdrvili dva prichádzajúce vlaky! Cestujúcich museli evakuovať

VARŠAVA - Na železničnom priecestí v poľskom meste Błonie sa odohrala mimoriadne nebezpečná nehoda. Osobné auto zostalo stáť na koľajniciach a postupne doň narazili dva osobné vlaky z opačných smerov. Dramatické zábery z miesta až teraz prenikli na verejnosť.
K mimoriadnej nehode došlo 25. januára na železničnom priecestí v meste Błonie v Mazovskom vojvodstve. Osobné vozidlo tam z dôvodu technickej poruchy zostalo stáť priamo na koľajniciach. Následky boli dramatické.
Záznam zachytáva okamih, keď do auta narazil rozbehnutý vlak PKP InterCity. Náraz vozidlo úplne zničil a súprava ho tlačila po koľajniciach niekoľko desiatok metrov, píše Polsat News.
O niekoľko sekúnd neskôr nasledoval ďalší úder. Do už zdemolovaného vraku narazil druhý osobný vlak, ktorý prichádzal z opačného smeru. Po sérii nárazov auto vzbĺklo a oheň sa preniesol aj na lokomotívu.
Posádka stihla uniknúť v poslednej chvíli
Zverejnené video zároveň potvrdzuje, že vodič aj spolujazdec opustili vozidlo ešte pred prvým nárazom. Po úteku z auta sa presunuli k policajnému vozidlu, ktoré stálo v bezpečnej vzdialenosti pred závorami a priecestie neblokovalo.
O zásahu záchranných zložiek informoval hovorca Štátnej hasičskej služby v okrese Varšava-západ Damian Dolniak. „Vozidlo sa na priecestí zastavilo pre poruchu. Najskôr doň narazil jeden vlak, následne ďalší idúci z opačného smeru. Auto začalo horieť a požiar zasiahol aj lokomotívu,“ uviedol.
Evakuácia stoviek cestujúcich
Z bezpečnostných dôvodov nariadili záchranári evakuáciu oboch vlakov. Z prvej súpravy muselo opustiť vozne približne 400 cestujúcich, z druhej necelých 200 osôb, potvrdil Dolniak.
Po nehode bola železničná doprava na úseku Błonie – Ożarów Mazowiecki dočasne obmedzená len na jeden koľajový smer. Diaľkové vlaky PKP InterCity boli presmerované obchádzkovou trasou. Spojenie medzi Varšavou a Łowiczom bolo istý čas úplne prerušené.
Náhradná doprava a presuny cestujúcich
Regionálny dopravca Koleje Mazowieckie zabezpečil pre evakuovaných náhradnú autobusovú dopravu na úseku Ożarów Mazowiecki – Błonie. Cestujúcich smerujúcich do Berlína prevážali autobusy do Łowicza, odkiaľ pokračovali vlakmi InterCity. Ľudia smerujúci do Rzeszova boli presunutí autobusmi do Varšavy, kde pre nich dopravca vypravil osobitnú súpravu.
„Cestujúci do Berlína budú pokračovať z Łowicza, cestujúcim do Rzeszova zabezpečíme presun do Varšavy a následne špeciálny vlak,“ uviedla hovorkyňa PKP InterCity Marta Ziemska.