Obrovská radosť slovenskej herečky: Porodila v TAJNOSTI!

BRATISLAVA - Slovenská herečka prekvapila fanúšikov krásnou novinkou – stala sa mamou. Tehotenstvo aj samotný pôrod sa jej podarilo udržať v tajnosti a radostnú správu zverejnila až pár dní po príchode synčeka na svet.
Slovenská herečka Marta Maťová, dnes už Kondrla, sa iba v decembri minulého roka pochválila krásnou novinkou – pod srdcom nosila svoje prvé bábätko. Takmer celé tehotenstvo sa jej pritom podarilo udržať mimo pozornosti verejnosti. Až keď cítila, že nastal ten správny čas, rozhodla sa podeliť sa o svoje šťastie aj s fanúšikmi.
Marta je známa tým, že si súkromie dôsledne chráni. Rovnako, ako dokázala utajiť radostnú správu o očakávaní potomka, podarilo sa jej v tichosti prežiť aj samotný pôrod. S verejnosťou sa o túto výnimočnú chvíľu podelila až s niekoľkodňovým odstupom. „13.2. (piatok) prišiel do nášho sveta Ernest. 17.2. na Nový rok Ohnivého koňa sme sa spolu vydali na cestu domov ako rodina. Ďakujem ti, život,“ napísala.
Sympatická umelkyňa prežíva jedno z najkrajších období života aj po boku svojho manžela Michala. V roku 2023 si povedali svoje „áno“ po rokoch harmonického vzťahu. Ich svadba sa niesla v komornej a veľmi osobnej atmosfére – konala sa pod holým nebom a navyše v netradičný deň, ktorý dodal celej udalosti výnimočný nádych. Dokonca až do samotného „dňa D“ nikto okrem najbližšej rodiny netušil, že sa Marta chystá vydať, čo len potvrdzuje, ako veľmi si stráži súkromie.
